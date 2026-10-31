Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực phường Phú Định năm 2026

Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực phường Phú Định (TPHCM) diễn ra từ ngày 31-10 đến 8-11, gồm 32 gian hàng ẩm thực vùng miền và 6 gian hàng trò chơi dân gian.

Tối 31-10, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Định tổ chức khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực năm 2026.

Ông Văn Hoàng Quân, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Phú Định, phát biểu khai mạc. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, tạo điểm vui chơi, thưởng thức ẩm thực và tham gia các trò chơi dân gian cho người dân.

Người dân thưởng thức ẩm thực vùng miền tại chương trình. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Các gian hàng được bố trí tại khu vực phía trước ký túc xá Trường Đại học Sài Gòn và Trường THPT Thể dục thể thao Năng khiếu Nguyễn Thị Định, trên đường Phạm Đức Sơn.

Lãnh đạo phường Phú Định trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Dịp này, ban tổ chức trao 40 phần quà cho đoàn viên, hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

ĐÌNH DƯ