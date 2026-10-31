Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực phường Phú Định năm 2026

Tối 31-10, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Định tổ chức khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực năm 2026.
Chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, tạo điểm vui chơi, thưởng thức ẩm thực và tham gia các trò chơi dân gian cho người dân.
Các gian hàng được bố trí tại khu vực phía trước ký túc xá Trường Đại học Sài Gòn và Trường THPT Thể dục thể thao Năng khiếu Nguyễn Thị Định, trên đường Phạm Đức Sơn.
Dịp này, ban tổ chức trao 40 phần quà cho đoàn viên, hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.