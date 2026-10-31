Sức sống cơ sở

Khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực phường Phú Định năm 2026

SGGPO

Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực phường Phú Định (TPHCM) diễn ra từ ngày 31-10 đến 8-11, gồm 32 gian hàng ẩm thực vùng miền và 6 gian hàng trò chơi dân gian.

Tối 31-10, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Định tổ chức khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực năm 2026.

6db60eed14d79489cdc6.jpg
Ông Văn Hoàng Quân, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Phú Định, phát biểu khai mạc. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Chương trình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, tạo điểm vui chơi, thưởng thức ẩm thực và tham gia các trò chơi dân gian cho người dân.

682eae23ab192b477208.jpg
Người dân thưởng thức ẩm thực vùng miền tại chương trình. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Các gian hàng được bố trí tại khu vực phía trước ký túc xá Trường Đại học Sài Gòn và Trường THPT Thể dục thể thao Năng khiếu Nguyễn Thị Định, trên đường Phạm Đức Sơn.

1e57c2fec7c4479a1ed5.jpg
Lãnh đạo phường Phú Định trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Dịp này, ban tổ chức trao 40 phần quà cho đoàn viên, hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

ĐÌNH DƯ

Từ khóa

Tuần lễ Văn hóa - Ẩm thực phường Phú Định Lễ khai mạc 38 gian hàng ẩm thực vùng miền trò chơi dân gian

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn