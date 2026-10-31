Đẩy mạnh phát triển công dân số, ngăn ngừa lừa đảo trên không gian mạng

Ngày 31-10, UBND phường Tam Thắng (TPHCM) tổ chức Ngày hội Công dân số nhằm thúc đẩy phát triển công dân số và ngăn ngừa hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Đại biểu tham dự Ngày hội Công dân số phường Tam Thắng

Tại ngày hội, thông qua clip tuyên truyền về phát triển công dân số, Ban Tổ chức đã cung cấp nhiều thông tin thiết thực đến người dân như: điều kiện tham gia và thụ hưởng chính sách công dân số; vai trò của tài khoản định danh điện tử VNeID; sử dụng giấy tờ điện tử, dịch vụ công trực tuyến; các chính sách miễn, giảm phí, lệ phí theo quy định...

Công an phường Tam Thắng cũng thông tin tới người dân các phương thức lừa đảo phổ biến và kỹ năng phòng, chống lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Tại ngày hội, người dân được hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng các tiện ích số và nhận diện các hình thức lừa đảo trực tuyến

Công an phường khuyến cáo người dân khi gặp các tình huống lừa đảo trước hết phải giữ bình tĩnh, không hành động khi đang hoảng sợ hoặc bị thúc ép. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân (CCCD, mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản); không chuyển tiền khi chưa xác minh; không bấm link, cài ứng dụng lạ, nhất là các ứng dụng do người lạ hướng dẫn. Khi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo Công an phường hoặc công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Tại ngày hội, Tổ Công nghệ số cộng đồng và Công an phường Tam Thắng hướng dẫn, hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người đồng bào dân tộc, người còn hạn chế kỹ năng số sử dụng các tiện ích số và nhận diện các hình thức lừa đảo trực tuyến.

KHÁNH CHI