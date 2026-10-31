Trạm trung chuyển rác Hiệp Bình Chánh quá tải, ảnh hưởng khu dân cư

Khu vực trạm trung chuyển rác Hiệp Bình Chánh

Anh N.D., một người dân địa phương, phản ánh trạm rác dơ bẩn, bốc mùi hôi thối, nhất là vào mùa mưa.

"Xe gom rác tập kết thường xuyên còn gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân. Chúng tôi mong cơ quan chức năng sớm có phương án di dời hoặc cải tạo, nâng cấp trạm rác này", anh N.D nói.

Ông Hồ Hữu Nhân, Phó Trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Hiệp Bình, cho biết Trạm trung chuyển rác Hiệp Bình Chánh do Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải TPHCM (thuộc Sở NN-MT TPHCM) làm chủ đầu tư cải tạo, nâng cấp theo chủ trương của UBND TPHCM. Dự án đã hoàn tất thủ tục bàn giao tài sản cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (thuộc Sở Xây dựng TPHCM) quản lý.

Từ ngày 1-1-2026, trạm được Sở NN-MT (chủ đầu tư gói thầu công tác vệ sinh môi trường) ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM để vận hành trạm và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt từ đây về Khu xử lý chất thải Thành phố.

Rác thải trong Trạm trung chuyển Hiệp Bình Chánh chất thành đống, bốc mùi hôi thối. Ảnh: THANH HIỀN

Trước đó, UBND phường Hiệp Bình có văn bản gửi Sở NN-MT đề nghị rà soát, đề xuất nâng cấp, cải tạo trạm hiện hữu và nghiên cứu đầu tư trạm mới. UBND phường cũng đề nghị Sở Quy hoạch - Kiến trúc rà soát hệ thống trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Trong thời gian chờ phương án xử lý, đại diện UBND phường Hiệp Bình cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi hoạt động tại trạm, kịp thời thông tin đến Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải TPHCM và Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị TPHCM để phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh về môi trường.

Liên quan vấn đề này, Sở NN-MT TPHCM cho biết, thành phố đang triển khai đầu tư, nâng cấp các trạm trung chuyển rác theo hướng đồng bộ, hiện đại; trong đó bổ sung đầy đủ hệ thống thu gom, xử lý mùi và nước thải phát sinh.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2026, TPHCM dự kiến khởi công nâng cấp 8 trạm trung chuyển rác gồm: Đào Trí, Xuân Thới Thượng, Thắng Nhì, Lê Minh Xuân, Long Trường, Tôn Thất Thuyết, Phú Nhuận và Bình Chánh. Khi Trạm trung chuyển rác Long Trường hoàn thành, đi vào hoạt động, toàn bộ lượng rác đang tập kết, trung chuyển tại Trạm trung chuyển Hiệp Bình Chánh sẽ được điều chuyển về đây. Lúc này, Trạm trung chuyển Hiệp Bình Chánh ngưng hoạt động, góp phần giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm, bốc mùi hôi thối và ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực.

THANH HIỀN