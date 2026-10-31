Khởi công nhà tình nghĩa cho dân quân khó khăn tại phường Tam Thắng

Ngày 31-10, Cụm thi đua số 13, Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Thắng khởi công “Nhà tình nghĩa Quân - Dân” cho gia đình ông Trần Lê Trung, dân quân tại chỗ có hoàn cảnh khó khăn.

Dự lễ có Đại tá Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TPHCM; Trung tá Nguyễn Văn Trọng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Thắng, Cụm trưởng Cụm thi đua số 13.

Khởi công “Nhà tình nghĩa Quân - Dân” cho gia đình ông Trần Lê Trung tại phường Tam Thắng

Gia đình ông Trung sống tại đường Bình Giã, phường Tam Thắng, gồm hai vợ chồng và hai con đang tuổi đến trường. Ông tham gia lực lượng dân quân tại chỗ nhiều năm, vợ bán vé số, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn. Căn nhà xây dựng đã lâu, xuống cấp nghiêm trọng nhưng gia đình chưa có điều kiện sửa chữa, xây mới.

Cụm thi đua số 13 hỗ trợ gia đình 80 triệu đồng xây căn nhà mới có diện tích khoảng 40m², giúp ổn định nơi ở và sinh hoạt.

Những năm qua, Cụm thi đua số 13 triển khai xây tặng Nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội, Nhà đại đoàn kết, “Nhà tình nghĩa Quân - Dân” cho cán bộ, chiến sĩ, đối tượng chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Với vai trò Cụm trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Thắng đã triển khai xây dựng 5 căn “Nhà tình nghĩa Quân - Dân”, vượt chỉ tiêu 2 căn, với tổng kinh phí hỗ trợ 400 triệu đồng từ nguồn đóng góp của Cụm.

KHÁNH CHI