Người dân xã Châu Pha kiến nghị xem xét giá bồi thường mở rộng đường ĐT 995B

Tại hội nghị triển khai kế hoạch thu hồi đất mở rộng đường ĐT 995B, người dân xã Châu Pha kiến nghị xem xét giá bồi thường, chính sách tái định cư và hỗ trợ sinh kế cho các hộ bị ảnh hưởng

Chiều 31-10, UBND xã Châu Pha tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng đường Bà Rịa - Châu Pha - Hắc Dịch (ĐT 995B), đoạn qua địa bàn xã.

Người dân xã Châu Pha nêu ý kiến về giá bồi thường khi thực hiện dự án mở rộng đường ĐT 995B

Tại hội nghị, người dân được thông tin về các quy định bồi thường đất, nhà ở, công trình xây dựng; giá bồi thường, các khoản hỗ trợ và chính sách tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Nhiều ý kiến cho rằng mức giá bồi thường còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, nhất là với những gia đình bị ảnh hưởng trực tiếp đến nhà ở và hoạt động kinh doanh.

Người dân cũng đề nghị làm rõ điều kiện bố trí tái định cư, hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà và giải pháp tạo sinh kế cho các hộ mất đất sản xuất, mặt bằng kinh doanh. Một số hộ kiến nghị có phương án hạn chế rung chấn, bảo đảm an toàn nhà ở trong quá trình thi công.

Người dân kiến nghị về chính sách tái định cư khi thu hồi đất

Ông Phan Minh Hợp, Chủ tịch UBND xã Châu Pha, khẳng định địa phương sẽ thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định, căn cứ hồ sơ pháp lý, nguồn gốc sử dụng đất và hiện trạng tài sản của từng hộ.

Địa phương tiếp thu, xem xét các kiến nghị thuộc thẩm quyền; báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

Dự kiến trong tháng 11-2026, xã Châu Pha sẽ ban hành thông báo thu hồi đất đến từng hộ dân. Các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát hồ sơ, hoàn thiện kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và lấy ý kiến người dân trước khi trình phê duyệt.

Ông Phan Minh Hợp, Chủ tịch UBND xã Châu Pha, trao đổi với người dân tại hội nghị

Đoạn đường ĐT 995B qua xã Châu Pha dài khoảng 8,6km, diện tích dự kiến thu hồi khoảng 27,67ha, ảnh hưởng khoảng 1.022 hộ dân. Dự án nhằm tăng cường kết nối giao thông liên vùng, tạo thuận lợi cho đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội.

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TRÚC GIANG