Khởi công đường hoa Côn Đảo dài 14km, tổng kinh phí 5 tỷ đồng

Ngày 31-10, UBND đặc khu Côn Đảo (TPHCM) phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Lễ khởi công công trình “Đường hoa Côn Đảo - Ươm mầm tương lai xanh”.

Phối cảnh công trình "Đường hoa Côn Đảo - Ươm mầm tương lai xanh"

Công trình “Đường hoa Côn Đảo - Ươm mầm tương lai xanh” có chiều dài khoảng 14km, với tổng kinh phí 5 tỷ đồng do Agribank tài trợ, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong dịp Tết Đinh Mùi 2027.

Các hạng mục chính của công trình gồm: xây dựng đồng hồ cảnh quan tại khu vực tam giác đường Cỏ Ống; cải tạo mảng xanh tại khu vực hồ Suối Ớt; trồng 80 cây hoa giấy cao khoảng 3m tại hồ Suối Ớt, đoạn tường chắn an toàn đường Cách mạng Tháng Tám và giao lộ đường Hùng Vương - đường 30 Tháng 4; đồng thời trồng 7 cây chà là cao từ 3 đến 3,5m, kết hợp chỉnh trang mảng xanh tại khu vực giao lộ đường Hùng Vương - đường 30 Tháng 4.

Tại buổi lễ, bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Agribank cho biết, công trình là dấu mốc tiếp nối hành trình 14 năm đồng hành và gắn kết giữa Agribank với quân và dân Côn Đảo (2012 - 2026) trong công tác bảo vệ môi trường cũng như các hoạt động an sinh xã hội.

Việc tài trợ dự án không đơn thuần là hoạt động chỉnh trang cảnh quan đô thị, mà còn truyền tải thông điệp chung tay xây dựng Côn Đảo sáng - xanh - sạch - đẹp.

Phối cảnh công trình Đường hoa Côn Đảo

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo khẳng định, việc triển khai công trình “Đường hoa Côn Đảo - Ươm mầm tương lai xanh” là hoạt động thiết thực của UBND đặc khu Côn Đảo và Agribank nhằm cụ thể hóa các định hướng phát triển của đặc khu.

Đây cũng là dịp lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khuyến khích sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc kết nối những nguồn lực xã hội, thúc đẩy các giá trị phát triển bền vững, chung tay xây dựng Côn Đảo trở thành điểm đến xanh, văn minh, nghĩa tình, giàu bản sắc.

Bên cạnh lễ khởi công, chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động thiết thực hướng đến cộng đồng và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường như: chương trình “Đổi rác lấy quà” dành cho các em học sinh; hoạt động đi bộ đồng hành vì môi trường. Chương trình "Đổi rác lấy quà" Dịp này, ban tổ chức trưng bày 50 bức ảnh với chủ đề “Côn Đảo xanh - Gìn giữ cho muôn đời”, giới thiệu những hình ảnh, tư liệu giàu giá trị về vẻ đẹp thiên nhiên, hệ sinh thái rừng và biển, sự đa dạng sinh học cùng những nỗ lực bảo tồn, gìn giữ môi trường tại Côn Đảo.

MẠNH CƯỜNG - KHÁNH CHI