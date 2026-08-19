Xã hội

Khảo sát vị trí nghi chôn cất 140 liệt sĩ ở phía Bắc đèo Phước Tượng

SGGPO

Theo thông tin từ nhân chứng cung cấp và nguồn tin của Ban Chỉ đạo 515 TP Huế, từ năm 1968 đến 1970 có 4 chuyến xe chở khoảng 140 thi thể cán bộ, chiến sĩ bộ đội hy sinh về chôn cất ở khu vực phía Bắc đèo Phước Tượng.

Đoàn công tác Bộ CHQS thành phố Huế xác định vị trí chôn liệt sĩ tại khu vực phía Bắc đèo Phước Tượng
Đoàn công tác Bộ CHQS thành phố Huế xác định vị trí chôn liệt sĩ tại khu vực phía Bắc đèo Phước Tượng

Chiều 19-8, Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS TP Huế cho biết, đoàn công tác của đơn vị tiến hành khảo sát khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực phía Bắc đèo Phước Tượng, thuộc địa bàn thôn Phước Tượng, xã Phú Lộc, TP Huế.

Theo thông tin từ nhân chứng cung cấp và nguồn tin của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) TP Huế, giai đoạn từ năm 1968 đến 1970, có 4 chuyến xe chở khoảng 140 thi thể cán bộ, chiến sĩ bộ đội hy sinh về chôn cất ở khu vực phía Bắc đèo Phước Tượng.

Để đảm bảo tính chính xác các nguồn thông tin, Ban Chỉ đạo 515 TP Huế đã tổ chức hội nghị về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; Bộ CHQS TP Huế gặp gỡ thêm một số nhân chứng, người cao tuổi tại địa phương để củng cố dữ liệu thông tin.

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Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố Huế đang dò tìm vị trí trên bản đồ

Đơn vị đã yêu cầu Ban CHQS các xã Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô phối hợp với cơ quan chức năng thu thập thêm thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh và báo cáo Bộ CHQS TP Huế tiến hành tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ khi có đủ căn cứ.

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Bộ CHQS thành phố Huế nắm thông tin từ nhân chứng
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VĂN THẮNG

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Bộ CHQS TP Huế Đèo Phước Tượng Quy tập Hài cốt liệt sĩ Chính ủy Chôn cất

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