Quảng Ngãi: Truy điệu, an táng 10 hài cốt liệt sĩ

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, từ ngày 28-7 đến 10-8, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Pék phối hợp với các lực lượng tổ chức rà soát, tìm kiếm trên cơ sở thông tin do nhân dân và các nhân chứng cung cấp.
Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đăk Pék thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, góp phần bảo đảm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt hiệu quả. Kết quả, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ.
Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Đăk Pék thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ; nguyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương Đăk Pék ngày càng phát triển.