Khởi động “Sinh viên thế hệ mới” mùa 4

Tối 8-10, Đài Truyền hình Việt Nam công bố mùa 4 chương trình “Sinh viên thế hệ mới” với chủ đề “Quê mình có việc, Gen Z Việt có cách”.

Các bạn trẻ tham gia khởi động Sinh viên thế hệ mới mùa thứ 4. Ảnh THU HÀ

Sau 3 mùa, chương trình năm nay đặt ra yêu cầu cao hơn với các đội thi. Sinh viên không chỉ trình bày một ý tưởng hay mà phải trực tiếp khảo sát, làm việc với cộng đồng, kiểm chứng vấn đề, thử nghiệm và điều chỉnh giải pháp. Các dự án hướng đến những vấn đề gần với đời sống địa phương như đầu ra cho nông sản, phát triển làng nghề, phát huy giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường và cải thiện sinh kế cộng đồng...

Nhà báo Phan Lạc Long, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam, cho biết, điểm nhấn của mùa giải năm nay là tinh thần “Gen Z giải việc thật”. Sinh viên phải biết quan sát cuộc sống, lắng nghe cộng đồng, nhận diện đúng vấn đề và tìm giải pháp phù hợp. Các đội cũng phải đối diện với phản biện, những tình huống phát sinh và chứng minh kết quả tạo ra từ quá trình triển khai.

Mùa 4 gồm 4 chặng: Lộ diện, Sân khấu hóa - Phản biện, Thực địa, Chung kết. Qua vòng tuyển chọn, 8 đội, mỗi đội gồm 5 sinh viên, bước vào hành trình chính thức.

Các đội tham gia năm nay sẽ tham gia cùng tham gia biến ý tưởng thành giải pháp thực tế. Ảnh THU HÀ

Theo cố vấn chương trình Tôn Nữ Thị Ninh, người trẻ cần những môi trường để thử sức, trải nghiệm, trưởng thành và gắn mình với các vấn đề của cộng đồng. Theo bà, điều cần khơi dậy ở sinh viên là tầm nhìn, hoài bão, khát vọng và ý thức về vai trò của mình đối với xã hội.

Chương trình cũng sẽ có sự đồng hành của một số KOL. Ảnh THU HÀ

Mùa 4 tiếp tục chuyển trọng tâm từ câu hỏi “Gen Z nghĩ gì?” sang câu hỏi “Gen Z sẽ làm gì và tạo ra thay đổi như thế nào?”. Mùa 4 cũng lần đầu triển khai Cuộc thi Online Sinh viên thế hệ mới 2026 song song với phiên bản truyền hình. Từ ngày 24-10 đến 24-11, sinh viên trên toàn quốc có thể gửi dự án qua Sinhvienthehemoi.com. Các dự án sẽ trải qua các vòng Top 100, Top 20 và thuyết trình trực tuyến để chọn Top 5.

Phiên bản truyền hình có tổng giá trị giải thưởng 350 triệu đồng. Đội Quán quân nhận bằng khen của Bộ GD-ĐT cùng giải thưởng 200 triệu đồng; 2 đội Á quân nhận 50 triệu đồng/đội.

“Sinh viên thế hệ mới 2026” phát sóng lúc 21 giờ 30 phút thứ bảy hàng tuần trên VTV3, từ ngày 17-10.

VĨNH XUÂN