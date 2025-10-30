Chương trình truyền hình thực tế "Sinh viên thế hệ mới" trở lại trên sóng VTV3

Ngày 30-10, Đài Truyền hình Việt Nam công bố, chương trình truyền hình thực tế Sinh viên thế hệ mới chính thức trở lại trên sóng VTV3 từ ngày 9-11, với cấu trúc được đổi mới toàn diện.

Dự án tham gia chương trình truyền hình thực tế Sinh viên thế hệ mới 2025

Tiếp nối 2 mùa giải thành công, Sinh viên thế hệ mới 2025 hướng tới 2 mục tiêu chính: tăng cường trải nghiệm học thuật, kỹ năng và tinh thần đồng đội cho sinh viên; tạo ra một sân chơi truyền hình hấp dẫn, kết nối khán giả trẻ với tinh thần đổi mới sáng tạo của thế hệ Gen Z.

Các vòng thi được thiết kế lại để thử thách không chỉ kiến thức mà còn cả khả năng tổ chức, triển khai dự án và bản lĩnh dấn thân của sinh viên trong những tình huống thực tế, bao gồm: đấu trường bản sắc, đấu trường thể thao và tài năng, đấu trường thực tế, đấu trường bản lĩnh và đấu trường chung kết toàn quốc.

Các đội thi được khuyến khích sáng tạo trong hình thức trình bày dự án thay vì chỉ thuyết trình đơn thuần như trước. Bên cạnh đó, sự kết hợp các phóng sự, hậu trường và tương tác giám khảo giúp khán giả hiểu sâu hơn về từng đội thi, đồng thời nâng cao sức hấp dẫn cũng như màu sắc cảm xúc cho chương trình.

Không chỉ dừng lại ở danh hiệu, các cá nhân nổi bật sẽ có cơ hội nhận việc làm từ hội đồng khách mời hoặc nhà tài trợ ngay sau chung kết, từ đó thúc đẩy động lực cạnh tranh và mở ra cơ hội nghề nghiệp cho các thí sinh.

Sinh viên thế hệ mới 2025 quy tụ 8 đội thi đến từ 8 trường đại học tiêu biểu ở 2 miền Nam - Bắc, gồm: Học viện Ngoại giao, Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Yersin, Trường Đại học Lạc Hồng, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TPHCM.

Ban tổ chức cho biết, chương trình Sinh viên thế hệ mới mùa 3 đề cao tinh thần đồng đội và thành công của toàn đội. Các đội thi sẽ mang đến những dự án sáng tạo, thể hiện tinh thần học hỏi và khát vọng phục vụ cộng đồng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chương trình Sinh viên thế hệ mới 2025 phát sóng vào 20 giờ Chủ nhật hàng tuần từ ngày 9-11 trên kênh VTV3.

MAI AN