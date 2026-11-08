Khu phố 11, phường Bình Đông: Nhiều công trình xây dựng khu dân cư ấm no, hạnh phúc

Sáng 8-11, Ban Công tác Mặt trận khu phố 11, phường Bình Đông (TPHCM) tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề "Giữ gìn bản sắc - Gắn kết nghĩa tình".

Đồng chí Dương Anh Đức và đồng chí Phạm Minh Tuấn tặng cây xanh của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng ngày hội. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Tham dự sự kiện có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các Trường Đại học, Cao đẳng TPHCM; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Võ Thành Khả, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Đông.

Tại ngày hội, ông Trần Văn Lợi, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố 11 cho biết, trong năm 2026, Ban Công tác Mặt trận và người dân khu phố đã triển khai nhiều công trình, hoạt động ý nghĩa. Trong đó, nhiều công trình mang lại hiệu quả thiết thực, phục vụ đời sống người dân như: Góc phố xanh; vận động người cao tuổi, thanh thiếu niên tham gia tập thể dục buổi sáng; hẻm tự quản an ninh trật tự, sạch - xanh; đường cờ Tổ quốc; camera an ninh; trao tặng học bổng, thẻ BHYT; chăm lo các phần quà dịp lễ, tết…

Dịp này, người dân khu phố 11 cũng đăng ký nhiều công trình hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng “Khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”.

Người dân khu phố 11 đăng ký các công trình thi đua. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Đông phát biểu, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tham gia tích cực và những đóng góp của tập thể Ban Công tác Mặt trận cùng người dân khu phố 11.

Theo bà, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu phố là dịp để người dân, giao lưu, gắn kết và phát huy tinh thần đoàn kết trong thực hiện các nhiệm vụ địa phương, nhất là xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Các cháu thiếu nhi tham gia chơi cờ vua tại ngày hội. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Thông qua Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, 30 khu phố tại phường Bình Đông đã đăng ký thực hiện hơn 180 công trình như: khu phố không ma túy; khu phố an toàn, nghĩa tình; trang bị bình chữa cháy; tuyến đường, hẻm sạch đẹp, an toàn, nghĩa tình; chăm lo an sinh xã hội...

Tại các ngày hội, phường đã tôn vinh 258 gia đình tiêu biểu, 109 gương người tốt việc tốt.

Dịp này, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng các phần quà đến những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn ở khu phố 11. Đồng chí Dương Anh Đức tặng quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THÁI PHƯƠNG Phường Bình Đông cũng biểu dương các hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng dân cư năm 2026; trao quà, học bổng đến người có hoàn cảnh khó khăn.

THÁI PHƯƠNG