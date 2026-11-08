Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, chung tay xây dựng khu dân cư văn minh

Ngày 8-11, Ban Công tác Mặt trận ấp Hồng Lan, xã Ngãi Giao (TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Võ Khắc Thái dự ngày hội.

Ông Võ Khắc Thái, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM (thứ hai từ trái qua) trao cây xanh do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng ấp Hồng Lan

Năm 2026, ấp Hồng Lan có 724 hộ đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ 98%; không có hộ tái nghèo. Địa phương hỗ trợ 73 hộ vay hơn 4,1 tỷ đồng để phát triển kinh tế, tạo việc làm cho hơn 200 lao động.

Công tác an sinh xã hội được chú trọng với 300 suất quà tặng các hộ khó khăn, gia đình chính sách. Mô hình “Ánh sáng an ninh” vận động, lắp đèn năng lượng mặt trời, thắp sáng 250m hẻm.

Năm 2027, ấp Hồng Lan đăng ký xây dựng khu dân cư “Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”; đồng thời duy trì các mô hình chăm lo người khó khăn, bếp ăn 0 đồng và khu dân cư an toàn, không có tội phạm, ma túy.

Phát biểu tại ngày hội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM Võ Khắc Thái biểu dương những kết quả địa phương đạt được; đề nghị tiếp tục phát huy dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo xã Ngãi Giao tặng quà cho các gia đình trên địa bàn ấp Hồng Lan

Ông Võ Khắc Thái nhấn mạnh việc phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Dịp này, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và xã Ngãi Giao trao 30 phần quà tặng gia đình khó khăn. Ấp Hồng Lan cũng trao 35 phần quà tặng các hộ khó khăn và 15 suất quà khuyến học cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

TRÚC GIANG