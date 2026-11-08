Phường Rạch Dừa: Hơn 2.000 người chung tay làm sạch đô thị

Ngày 8-11, hơn 2.000 người gồm người dân, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, công nhân và thành viên Câu lạc bộ Biển Xanh Vũng Tàu ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường Rạch Dừa (TPHCM), góp phần cải thiện cảnh quan, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Hoạt động do Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Rạch Dừa phối hợp với Khu phố 8 và Khu phố 10 tổ chức, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2026) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Công nhân Công ty CP Khoa học công nghệ Việt Nam tham gia khơi thông dòng chảy tại tuyến kênh thoát nước trên địa bàn phường Rạch Dừa. Ảnh: Q.V

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng tỏa ra các khu vực, tập trung thu gom rác thải, phát quang cỏ dại, cắt tỉa cành cây, xóa quảng cáo, rao vặt trái phép và vệ sinh các khu vực công cộng; tập trung làm sạch, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh, hạn chế ô nhiễm và cải thiện mỹ quan đô thị.

Lực lượng vũ trang thu gom rác tại khu dân cư. Ảnh: CTV

Tại buổi lễ, ông Huỳnh Xuân Vinh, Phó Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa, nhấn mạnh, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp phải bắt đầu từ ý thức và hành động thường xuyên của mỗi người dân. Việc bỏ rác đúng nơi, đúng giờ, giữ gìn vệ sinh trước nhà, nơi kinh doanh và không xả rác xuống kênh rạch... phải trở thành thói quen trong đời sống hằng ngày.

Đông đảo người dân, tình nguyện viên tham gia lễ ra quân. Ảnh: Q.V

Với sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo người dân, hoạt động góp phần cải thiện diện mạo đô thị, lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng, đưa việc bảo vệ môi trường thành hành động chung, thường xuyên.

QUANG VŨ