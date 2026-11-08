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Long Hải hỗ trợ người dân sử dụng tiện ích số, làm sạch dữ liệu đất đai

SGGPO

Ngày 8-11, UBND xã Long Hải (TPHCM) phát động đợt cao điểm hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích số, kết hợp rà soát, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, kéo dài đến hết ngày 31-12.

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Công an xã hướng dẫn các em học sinh định danh tài khoản VNeID mức độ 2

Trong đợt cao điểm, UBND xã tập trung hướng dẫn người dân sử dụng chữ ký số cá nhân, ứng dụng Công dân số TPHCM, tài khoản VNeID mức độ 2, ứng dụng SOS An ninh trật tự và Zalo OA của UBND xã; đồng thời đối chiếu, phân loại dữ liệu đất đai và chuyển xử lý theo thẩm quyền.

Xã phấn đấu tối thiểu 30% công dân từ đủ 18 tuổi được cài đặt, kích hoạt và sử dụng chữ ký số cá nhân; mỗi hộ có ít nhất một thành viên sử dụng Ứng dụng Công dân số TPHCM và quan tâm Zalo OA của xã. Toàn bộ bản ghi dữ liệu đất đai trong danh sách phải được đối chiếu, phân loại, chuyển xử lý.

Tại lễ phát động, ông Lê Công Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, nhấn mạnh lấy mức độ sử dụng thực tế và sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả, không chạy theo số lượng cài đặt.

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Đoàn Thanh niên cùng nhân viên kỹ thuật VNPT trực tiếp hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích số

Các lực lượng đến từng hộ hướng dẫn, ưu tiên người cao tuổi, người yếu thế, người hạn chế kỹ năng công nghệ; hỗ trợ người dân tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến, bảo vệ thông tin cá nhân.

Ngay sau lễ phát động, Công an xã, Đoàn Thanh niên cùng nhân viên kỹ thuật VNPT, Viettel trực tiếp hỗ trợ người dân sử dụng các tiện ích số. Các Tổ công nghệ số cộng đồng đồng loạt ra quân tại 27 ấp.

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NGUYỄN NAM

Từ khóa

Long Hải Tiện ích số dữ liệu đất đai VNeID

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