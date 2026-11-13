Lãnh đạo phường Thủ Dầu Một “đối thoại số” với người dân

Ngày 13-11, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Dầu Một (TPHCM) triển khai mô hình “Đối thoại số - Dân hỏi, chính quyền trả lời” lần thứ nhất với chủ đề “Chung tay vì Thủ Dầu Một xanh - sạch - đẹp”.

Dự buổi "đối thoại số" có các đồng chí: Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Trần Phong Lưu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; người dân tại các điểm cầu trực tuyến ở các khu phố.

Đồng chí Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một tiếp thu, trả lời kiến nghị của người dân. Ảnh: DUY TRẦN

Tại buổi đối thoại, nhiều người dân đóng góp ý kiến về các vấn đề dân sinh như vệ sinh môi trường, tình trạng nuôi chó thả rong phóng uế gây mất mỹ quan đô thị, một số cây xanh chưa được cắt tỉa kịp thời...

Mô hình “Đối thoại số - Dân hỏi, chính quyền trả lời” lần thứ nhất với chủ đề “Chung tay vì Thủ Dầu Một xanh - sạch - đẹp”

Cùng ngày, lãnh đạo phường Thủ Dầu Một và các phòng, ban chuyên môn đã gặp gỡ, lắng nghe, trao đổi trực tiếp với tiểu thương chợ Thủ Dầu Một nhằm nắm bắt tâm tư, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Tại đây, nhiều tiểu thương kiến nghị chính quyền chấn chỉnh tình trạng buôn bán hàng rong quanh khu vực chợ; hỗ trợ chuyển đổi số, kê khai thuế; tăng cường bảo đảm an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy.

Tiểu thương chợ Thủ Dầu Một kiến nghị tại buổi gặp gỡ. Ảnh: DUY TRẦN

Thay mặt lãnh đạo địa phương, đồng chí Nguyễn Thu Cúc cảm ơn các ý kiến, kiến nghị tâm huyết của người dân, đồng thời giao các đơn vị chuyên môn khẩn trương giải quyết.

DUY TRẦN