Phường Phú Mỹ tuyên truyền phòng, chống ma túy cho chủ các quán ăn

Chiều 13-11, Công an phường Phú Mỹ (TPHCM) tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy, hướng dẫn bảo đảm an ninh, trật tự cho 134 cơ sở kinh doanh ẩm thực có bán rượu bia trên địa bàn.

Công an phường Phú Mỹ tuyên truyền phòng, chống ma túy cho chủ các cơ sở kinh doanh ăn uống

Nội dung tuyên truyền là phổ biến trách nhiệm của chủ cơ sở, người quản lý và nhân viên trong phòng ngừa việc lợi dụng địa điểm kinh doanh để sử dụng, tổ chức hoặc chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Đại diện cơ quan chức năng cũng hướng dẫn cho các chủ cơ sở nhận diện các dấu hiệu nghi vấn tại phòng riêng, nhà vệ sinh, khu vực giao nhận hàng hóa; cách báo tin, lưu giữ hình ảnh phục vụ xác minh. Khi phát hiện vụ việc, cơ sở cần ưu tiên an toàn cho khách và nhân viên, tránh tự đối đầu và thông báo ngay cho công an.

Đại diện Công an phường Phú Mỹ phổ biến các nội dung tuyên truyền

Các cơ sở còn được nhắc nhở khách hàng không lái xe sau khi uống rượu bia; bố trí biển cảnh báo và hỗ trợ gọi taxi, liên hệ người không sử dụng rượu bia đưa về; sắp xếp nơi gửi và nhận lại phương tiện.

Công an phường cũng hướng dẫn kiểm soát tiếng ồn từ loa kéo, phòng ngừa mâu thuẫn, đánh nhau; nhận diện sớm tình huống khách cãi vã, đe dọa để kịp thời báo tin.

Chương trình còn có nội dung hướng dẫn sử dụng ứng dụng SOS, tiện ích VNeID và ký cam kết bảo đảm an ninh, trật tự. Chủ cơ sở được đề nghị duy trì liên hệ với cảnh sát khu vực, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng phường Phú Mỹ không ma túy đến năm 2030.

NGUYỄN NAM