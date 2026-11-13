Xã Thường Tân có 9/9 ấp đạt chuẩn văn hóa

Ngày 12-11, xã Thường Tân (TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại ấp Tân Tịch. Đây là khu dân cư được chọn tổ chức ngày hội điểm, với sự tham dự đông đảo người dân địa phương.

Lãnh đạo xã Thường Tân trao tặng cây xanh, động viên bà con chăm sóc, vun trồng, góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường

Báo cáo tại ngày hội, ông Nguyễn Huỳnh Thanh, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Tân Tịch cho biết, năm 2026, xã Thường Tân có 9/9 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa và Khu dân cư “Đoàn kết – Nghĩa tình – Tự quản – An toàn”.

Trao quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại ngày hội

Riêng ấp Tân Tịch có trên 99% hộ đạt Gia đình văn hóa; 7 hộ được biểu dương Gia đình văn hóa tiêu biểu, ông Đồng Văn Vân được tuyên dương gương “Người tốt – Việc tốt”. Trong năm, ấp tổ chức 12 đợt ra quân vệ sinh môi trường với 250 lượt người tham gia, góp phần giữ gìn cảnh quan ấp…

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Thanh Lâm, Bí thư Đảng ủy xã đề nghị các phòng ban chuyên môn phải thực sự cầu thị lắng nghe ý kiến nhân dân; mỗi cán bộ, đảng viên phải gần dân, sát dân; mỗi gia đình phát huy tinh thần tự quản, giữ gìn tình nghĩa xóm giềng, chăm lo người khó khăn, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần xây dựng xã Thường Tân ngày càng phát triển.

Tham dự ngày hội cũng là dịp để người dân chia sẻ nhiều vấn đề về giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, chăm lo gia đình chính sách, hộ khó khăn; xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự. Bà con còn đề nghị tăng cường tuyên truyền về công nghệ số và phát huy vai trò Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể trong xây dựng địa phương.

Dịp này, lãnh đạo thành phố trao 10 phần quà đến gia đình chính sách, hộ khó khăn; Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao 6 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh khó khăn. Thành phố cũng tặng cây xanh chúc mừng ngày hội. Đồng thời, xã Thường Tân tiếp tục trao 15 phần quà, 4 suất học bổng cho gia đình khó khăn và học sinh tại ấp; khu dân cư vận động trao thêm 10 phần quà.

Các loại trái cây đặc sản tiêu biểu của xã Thường Tân Ngày hội còn có không gian giới thiệu những sản vật đặc trưng của địa phương với các loại trái cây được sắp xếp đẹp mắt, góp phần quảng bá sản vật, giới thiệu thế mạnh nông nghiệp và các hoạt động sản xuất của người dân địa phương.

VĂN SƠN