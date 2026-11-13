Phường Hiệp Bình từng bước đưa chuyển đổi số đến từng khu phố, hộ dân

Trạm Công dân số đặt tại khu phố 44 phường Hiệp Bình mang lại nhiều tiện ích cho người dân trong việc chuyển đổi số. Ảnh: THANH HIỀN

Sau một tháng triển khai thí điểm mô hình “Khu dân cư số - Khu dân cư thông minh” ở khu phố 44 với việc đặt "Trạm Công dân số" tại giao lộ đường số 30 và đường số 22, công tác chuyển đổi số đã mang lại nhiều tiện ích cho hơn 8.600 nhân khẩu tại khu vực.

Người dân thực hiện các thủ tục cần thiết tại Trạm Công dân số. Ảnh: THANH HIỀN

Đến đây, người dân được cung cấp internet miễn phí và hỗ trợ thực hiện nhiều thủ tục thiết yếu như: giải quyết dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt định danh điện tử VNeID, tư vấn chăm sóc sức khỏe từ xa. Ngoài ra, trạm còn hỗ trợ thanh toán hóa đơn điện tử, tra cứu và nộp phạt nguội, mở tài khoản ngân hàng, mua bảo hiểm y tế...

Khu vực này còn được tích hợp nút bấm khẩn cấp SOS, đường dây nóng kết nối trực tiếp với lực lượng chức năng, cùng hệ thống 7 camera AI và 5 trụ đèn năng lượng mặt trời. Giải pháp này vừa góp phần giữ vững an ninh trật tự, vừa nâng cao mỹ quan đô thị tại địa phương.

Bà Phạm Hoa Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hiệp Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Hoa Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hiệp Bình khẳng định, chuyển đổi số phải lan tỏa sâu rộng đến từng địa bàn dân cư, nhất là hướng đến hỗ trợ người cao tuổi, người chưa thành thạo công nghệ tiếp cận các dịch vụ.

Đại biểu cắt băng khánh thành Trạm Công dân số của phường Hiệp Bình. Ảnh: THANH HIỀN

Sau khi đưa thí điểm "Trạm Công dân số" hoạt động, phường Hiệp Bình sẽ thường xuyên rà soát, đánh giá trên cơ sở nhu cầu thực tiễn để hoàn thiện quy trình, làm cơ sở nhân rộng mô hình ra 49 khu phố còn lại.

THANH HIỀN