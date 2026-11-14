Long Hải vận động hơn 650 triệu đồng chăm lo người nghèo

Sáng 14-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hải (TPHCM) phát động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, tiếp nhận hơn 650 triệu đồng đóng góp từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Đại diện lãnh đạo xã Long Hải trao tặng quà cho các em sinh viên

Tại chương trình, từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, địa phương trao cho 13 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học tập tốt, mỗi sinh viên 5 triệu đồng; tặng 50 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn.

Công ty Khí Đông Nam Bộ trao hỗ trợ Trường THCS Nguyễn Thị Định và Trường THCS Nguyễn Trãi, mỗi trường 50 triệu đồng để bổ sung thiết bị dạy học, cấp học bổng; đồng thời trao 50 suất học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học.

Từ Quỹ “Vì người nghèo” địa phương, Mặt trận xã trao 150 triệu đồng sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ. Lãnh đạo Mặt trận xã cũng trực tiếp trao tủ buôn bán hải sản cho 11 hộ khó khăn tại khu vực Dinh Cô, tổng trị giá 77 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Ngọc Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Hải, đề nghị quản lý, sử dụng quỹ công khai, minh bạch, đúng đối tượng; chú trọng hỗ trợ sinh kế, việc làm, học tập và chăm sóc sức khỏe. Địa phương cần quan tâm đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn cho thanh niên chưa có việc làm ổn định và người sau cai nghiện.

Sau buổi lễ, xã ra quân tuyên truyền phòng, chống tội phạm và ma túy, vận động người dân phát hiện, tố giác vi phạm, hướng tới xây dựng xã không ma túy vào năm 2030.

NGUYỄN NAM