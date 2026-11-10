Xã Long Sơn đối thoại với doanh nghiệp thúc đẩy đầu tư

Chiều 10-11, UBND xã Long Sơn (TPHCM) tổ chức Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhằm lắng nghe, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Đây cũng là cơ hội kết nối giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 40 doanh nghiệp, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau trên địa bàn và khu vực lân cận. Các doanh nghiệp đã nêu nhiều vấn đề liên quan đến hạ tầng giao thông, quy hoạch, hoạt động cảng biển, nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch...

Đồng chí Nguyễn Trọng Thụy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Sơn và các đồng chí chủ trì

﻿hội nghị.

Ông Chakorn Kraivichien, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) cho biết, hiện doanh nghiệp đang tạm hoãn một số hoạt động để bảo trì nhà máy và cải tạo bồn chứa. Công ty dự kiến hoạt động trở lại vào quý II-2026 với việc ứng dụng công nghệ mới.

Theo ông Chakorn, hiện LSP mới sử dụng khoảng 50% diện tích. Doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm đối tác, nhà thầu có năng lực và mong muốn đầu tư tại Long Sơn, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao. Hướng đến phát triển bền vững, LSP cũng quan tâm đến năng lượng tái tạo, điện mặt trời và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu. Doanh nghiệp mong muốn hình thành hệ sinh thái liên kết, trong đó các đơn vị cùng hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau.

Ông Chakorn Kraivichien phát biểu tại hội nghị.

Quan tâm đến hạ tầng và quy hoạch, ông Nguyễn Văn Long, Tổng Giám đốc Công ty CP Cảng Quốc tế Long Sơn kiến nghị địa phương thông tin tiến độ bố trí vốn mở rộng tuyến đường vào Vùng 2 Hải quân; đẩy nhanh tuyến đường Long Sơn - Cái Mép. Song song đó, đề nghị địa phương có giải pháp xử lý tình trạng đăng đáy, lồng bè ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy trên tuyến sông Rạng - sông Mỏ Nhát…

Bà Bùi Thị Thùy Vân, đại diện Công ty TNHH Du lịch nghỉ dưỡng Ruby (Ruby Homes) quan tâm tới vấn đề phát triển du lịch địa phương.

Ở lĩnh vực du lịch, bà Bùi Thị Thùy Vân, đại diện Công ty TNHH Du lịch nghỉ dưỡng Ruby (Ruby Homes) mong được tìm hiểu định hướng quy hoạch tổng thể, quy hoạch mặt nước, định hướng phát triển du lịch của địa phương. Doanh nghiệp có hướng xây dựng các sản phẩm du lịch kết nối giữa Long Sơn với các địa phương lân cận nhằm thu hút và giữ chân du khách. Ngoài ra, bà Vân cũng quan tâm đến chủ trương thành lập Hội Doanh nghiệp xã Long Sơn nhằm tạo điều kiện kết nối, hợp tác đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thụy, Chủ tịch UBND xã Long Sơn thông tin các nội dung doanh nghiệp quan tâm.

Trao đổi tại hội nghị, Chủ tịch UBND xã Long Sơn Nguyễn Trọng Thụy đã thông tin về những nội dung doanh nghiệp quan tâm.

Đối với tuyến đường vào Vùng 2 Hải quân, đây là tuyến đường hiện hữu do Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đầu tư phục vụ hoạt động của căn cứ và Lữ đoàn 167, hiện chưa được bàn giao cho địa phương. Nhận thấy nhu cầu mở rộng tuyến đường là cần thiết, UBND xã đã đề xuất nâng cấp lên quy mô 4 làn xe, đồng thời làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân về phương án bàn giao. Thành phố đang đề xuất bố trí vốn; dự kiến giải phóng mặt bằng trong năm 2027 và thi công vào năm 2028.

Đối với tuyến Long Sơn - Cái Mép, UBND xã đã nhiều lần kiến nghị và sẽ tiếp tục đề xuất các cơ quan có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ.

Về hoạt động đăng đáy, lồng bè, địa phương cho biết đã thống kê 74 đăng đáy và xây dựng phương án từng bước giải tỏa. Tuy nhiên, việc triển khai cần gắn với chính sách hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước và sinh kế truyền thống của người dân. Đối với hoạt động nuôi trồng lồng bè, xã đã rà soát hiện trạng, xử lý các nội dung liên quan đến quy hoạch phạm vi nuôi trồng, làm cơ sở xây dựng phương án sắp xếp, quản lý và khai thác mặt nước phù hợp.

Ông Trịnh Đình Cường, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM tại hội nghị

Đối với phát triển du lịch, Chủ tịch UBND xã Long Sơn cho biết, hiện UBND xã đang xây dựng Đề án phát triển du lịch trên địa bàn và mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia đóng góp ý tưởng, nguồn lực, cùng địa phương hiện thực hóa các định hướng phát triển. Đặc biệt, Chủ tịch UBND xã cũng ủng hộ chủ trương thành lập Hội Doanh nghiệp xã Long Sơn nhằm hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp cùng phát triển.

Khẳng định quan điểm chính quyền kiến tạo, phục vụ và đồng hành cùng doanh nghiệp, ông Nguyễn Trọng Thụy cho biết, UBND xã sẽ tiếp thu đầy đủ các kiến nghị, trực tiếp giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền. Địa phương cam kết thực hiện hiệu quả thủ tục hành chính, bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh và tăng cường kết nối các nguồn lực phát triển.

KHÁNH CHI