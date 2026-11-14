Phường Bình Phú ra mắt mô hình sản phẩm du lịch đặc trưng

Sự kiện nhằm kết nối và giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng trong phát triển du lịch.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phú cho biết, sản phẩm du lịch đặc trưng góp phần phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, quảng bá hình ảnh địa phương; đồng thời tăng cường kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và phát triển kinh tế Bình Phú.
Bà Nguyễn Thị Hằng nhấn mạnh sự cần thiết của việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp lữ hành, đơn vị tham gia và người dân để duy trì, hoàn thiện, quảng bá sản phẩm du lịch.
Phó Chủ tịch UBND phường mong muốn mỗi người dân Bình Phú sẽ trở thành một đại sứ văn hóa, chung tay gìn giữ giá trị truyền thống, xây dựng môi trường văn minh, thân thiện và lan tỏa hình ảnh địa phương.