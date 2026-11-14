Phường Bình Phú ra mắt mô hình sản phẩm du lịch đặc trưng

Ngày 14-11, UBND phường Bình Phú (TPHCM) tổ chức lễ ra mắt mô hình sản phẩm du lịch đặc trưng với chủ đề “Bình Phú – Dòng chảy ký ức, nhịp sống tương lai”.

Lễ ra mắt mô hình sản phẩm du lịch đặc trưng với chủ đề “Bình Phú – Dòng chảy ký ức, nhịp sống tương lai”. Ảnh: THANH HIỀN

Sự kiện nhằm kết nối và giới thiệu sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng trong phát triển du lịch.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phú cho biết, sản phẩm du lịch đặc trưng góp phần phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, quảng bá hình ảnh địa phương; đồng thời tăng cường kết nối giữa chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, thúc đẩy thương mại, dịch vụ và phát triển kinh tế Bình Phú.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Phú phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THANH HIỀN

Bà Nguyễn Thị Hằng nhấn mạnh sự cần thiết của việc phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp lữ hành, đơn vị tham gia và người dân để duy trì, hoàn thiện, quảng bá sản phẩm du lịch.

Phó Chủ tịch UBND phường mong muốn mỗi người dân Bình Phú sẽ trở thành một đại sứ văn hóa, chung tay gìn giữ giá trị truyền thống, xây dựng môi trường văn minh, thân thiện và lan tỏa hình ảnh địa phương.

THANH HIỀN