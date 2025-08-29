Hải đoàn 129 Hải quân thăm và tặng quà con ngư dân khó khăn

Sáng 29-8, tại xã Bình Châu, TPHCM, đoàn công tác của Hải đoàn 129 Hải quân do Thượng tá Lê Xuân Tâm, Phó Chính ủy Hải đoàn làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà con ngư dân được đơn vị nhận đỡ đầu nhân dịp chuẩn bị bước vào năm học mới.

Đoàn công tác Hải đoàn 129 trao quà cho cháu Phạm Thị Uyên

Thông tin từ chính quyền địa phương, gia đình cháu Phạm Thị Uyên thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn, mẹ làm nghề buôn bán, ba đã mất tích trong quá trình đánh bắt hải sản trên biển, hiện gia đình đang phải nương tựa vào gia đình cậu ruột.

Hoạt động "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân" do Quân chủng Hải quân phát động, huy động mọi nguồn lực của các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng nhằm hỗ trợ, động viên tinh thần và tiếp sức cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có điều kiện học tập, phát triển; hoạt động này không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất mà còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội, nhân văn sâu sắc, góp phần động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Từ năm 2023 đến nay, Hải đoàn 129 đã thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cháu Phạm Thị Uyên với tổng số tiền 24 triệu đồng.

ĐÌNH HOÀNG