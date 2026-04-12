Nhiều chương trình an sinh xã hội, tặng quà cho chiến sĩ, ngư dân tại đặc khu Côn Đảo

Các phần quà được trao tận tay người dân và các lực lượng vũ trang tại đặc khu Côn Đảo là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm sức mạnh để người dân và cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám biển, vững vàng nơi đảo xa.

Ngày 12-4, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc của đoàn đại biểu TPHCM và đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại đặc khu Côn Đảo, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình an sinh xã hội, trao tặng quà cho gia đình chính sách, hộ dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc cùng các đại biểu gặp gỡ các gia đình chính sách tại chương trình

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Tạ Quốc Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM.

Cùng dự có Đại tá Trần Xuân Lương, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3.

Tại chương trình, Ban tổ chức trao 100 phần quà (tổng trị giá 250 triệu đồng) đến gia đình chính sách, hộ dân, ngư dân, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các lực lượng vũ trang đứng chân tại đặc khu Côn Đảo.

* Cùng ngày, đoàn đại biểu TPHCM đến thăm, làm việc tại Hải đội 33, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, trực tiếp động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, công tác tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh, trật tự trên các vùng biển...

Dịp này, đoàn đại biểu TPHCM đã trao tặng công trình “Khu chăn nuôi khép kín 2 tầng” trị giá 2 tỷ đồng nhằm góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ. Đây là công trình có ý nghĩa thiết thực, lâu dài, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của TPHCM đối với lực lượng đang ngày đêm bám biển, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đoàn cũng đến cảng thăm hỏi, động viên và trao quà cho ngư dân tại 2 tàu cá; đồng thời tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản và chủ quyền biển, đảo quốc gia.

Ông Bùi Văn Sơn, thuyền trưởng tàu cá Nguyễn Huỳnh, bày tỏ phấn khởi và cho biết sự quan tâm, động viên kịp thời của đoàn công tác là động lực để ông cùng các ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển, chấp hành tốt các quy định về chống khai thác IUU. Ngoài ra, các ngư dân cũng cam kết phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong quá trình khai thác, góp phần giữ gìn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

