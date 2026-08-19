World Robot Conference 2026 - Sàn diễn thương mại của robot hình người

Theo kế hoạch, ngày 19-8, Hội nghị Robot thế giới (World Robot Conference - WRC) 2026 khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Kéo dài đến ngày 23-8, WRC 2026 được tổ chức theo hướng kết nối trực tiếp công nghệ với người mua, doanh nghiệp và các kịch bản ứng dụng thực tế.

Người dùng trực tiếp trải nghiệm

Theo báo China Daily (Trung Quốc), WRC năm nay có hơn 2.000 sản phẩm của hơn 300 doanh nghiệp, trong đó trên 150 sản phẩm được giới thiệu lần đầu. Số doanh nghiệp tham gia tăng 36% so với năm trước, trong khi số sản phẩm trưng bày tăng 27%.

Khách hàng khám phá robot tại cửa hàng của Công ty Unitree tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào tháng 4-2026 (ẢNH: THX)

Theo trang web beijing.gov.cn (Trung Quốc), bên cạnh quy mô mở rộng, WRC năm nay được thiết kế mới lạ. Lần đầu tiên, trong khuôn khổ của WRC mỗi ngày đều được gắn với một chủ đề riêng như ngày khai mạc 19-8 có chủ đề Ngày ra mắt 19-8, công bố thành tựu lớn, sản phẩm mới, sáng kiến hợp tác; Ngày mua sắm/kết nối nhu cầu 20-8, Ngày nhà phát triển 21-8 tập trung giao lưu kỹ thuật, trình diễn sản phẩm, xây dựng hệ sinh thái và Ngày mở cửa cho công chúng (22 và 23-8) để người dân tham quan, trải nghiệm. Cách tổ chức này cho thấy ban tổ chức kỳ vọng WRC trở thành cầu nối giữa nhà sản xuất với khách hàng và thị trường.

WRC năm nay còn có một “phố mua sắm robot”. Tại đây, robot đầu bếp sẽ trực tiếp chế biến đồ ăn, thức uống và khách tham quan có thể trải nghiệm các sản phẩm liên quan đến robot, giúp người dùng trực tiếp trải nghiệm thay vì robot chỉ xuất hiện như một thiết bị công nghệ.

Đẩy nhanh tốc độ thương mại hóa

WRC 2026 diễn ra trong bối cảnh robot hình người đang trở thành tâm điểm của ngành robot Trung Quốc. Các giải pháp robot trong sản xuất, kho vận, logistics, nhà hàng và bán lẻ, y tế và chăm sóc người cao tuổi, an toàn lao động và cứu hộ khẩn cấp sẽ được giới thiệu tại triển lãm năm nay. Cùng với robot hoàn chỉnh, WRC 2026 còn quy tụ các nhà sản xuất cả hệ sinh thái công nghiệp như linh kiện cảm biến, giảm tốc, động cơ, pin, khớp tích hợp...

Vòng chung kết của Cuộc thi Robot thế giới 2026 sẽ diễn ra trong khuôn khổ hội nghị, quy tụ hơn 10.000 thí sinh từ hơn 6.000 đội tuyển của trên 20 quốc gia tranh tài trực tiếp. Trong đó, nội dung thi robot giao diện não - máy tính sẽ giới thiệu các robot hình người, robot bốn chân, phương tiện không người lái điều khiển bằng não và hệ thống giám sát giấc ngủ. Khách tham quan có thể trải nghiệm trực tiếp.

Quốc gia tỷ dân này đang bước vào giai đoạn thương mại hóa robot hình người mạnh mẽ hơn. Hôm 17-8, Công ty Unitree của Trung Quốc công bố mẫu robot hình người mới mang tên Superman. Unitree cho biết tính đến tháng 7 vừa qua công ty đã bàn giao khoảng 18.000 robot hình người thuộc nhiều mẫu khác nhau. Việc Unitree dự kiến lên sàn giao dịch STAR Market tại Thượng Hải vào ngày 19-8 càng cho thấy robot hình người đang được nhìn nhận không chỉ như một lĩnh vực nghiên cứu mà còn là một ngành kinh doanh có khả năng thu hút vốn. Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào tuần trước của Unitree đã huy động khoảng 905 triệu USD.

Theo giới quan sát, WRC 2026 có thể được xem là một “sàn diễn thương mại” của robot hình người nhưng không giới hạn ở khả năng chạy, nhảy hay thực hiện những động tác phức tạp. Điều được quan tâm hơn là robot có thể được sản xuất hàng loạt với giá thành hợp lý, tích hợp vào dây chuyền và đáp ứng nhu cầu thực tế hay không.

MINH CHÂU