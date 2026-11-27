Theo kế hoạch, đoạn tuyến metro đi qua phường Phú Lợi dài 3,6 km, có 2 nhà ga trên cao (S6 và S7). Tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 10,07 ha với 172 thửa đất, tác động đến 147 hộ dân; trong đó có 60 trường hợp giải tỏa toàn bộ và 87 trường hợp giải tỏa một phần.
Tính đến thời điểm hiện tại, công tác đo đạc đã hoàn thành 162/172 thửa (đạt 94,2%) và kiểm đếm được 146/172 thửa (đạt 85%).
Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương cho biết, số lượng và phạm vi thu hồi cụ thể của từng trường hợp sẽ được xác định chính xác dựa trên hồ sơ địa chính, kết quả đo đạc, kiểm đếm thực tế và ranh giới thu hồi đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Tuyến metro được quy hoạch sẽ đi qua đường Mỹ Phước – Tân Vạn, khu vực tập trung nhiều nhà xưởng, trụ sở doanh nghiệp. Do đó, nhiều hộ dân và chủ cơ sở đề xuất nên có lộ trình bàn giao mặt bằng phù hợp để phục vụ việc di dời máy móc, thiết bị sản xuất.
Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên) sử dụng công nghệ đường sắt điện khí hóa với tốc độ thiết kế tối đa 120 km/giờ được kết nối trực tiếp với tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) tại khu vực Suối Tiên.