Sáng 27-11, UBND phường Phú Lợi (TPHCM) phối hợp với Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) tổ chức Hội nghị công bố kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên).

Theo kế hoạch, đoạn tuyến metro đi qua phường Phú Lợi dài 3,6 km, có 2 nhà ga trên cao (S6 và S7). Tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 10,07 ha với 172 thửa đất, tác động đến 147 hộ dân; trong đó có 60 trường hợp giải tỏa toàn bộ và 87 trường hợp giải tỏa một phần.



Tính đến thời điểm hiện tại, công tác đo đạc đã hoàn thành 162/172 thửa (đạt 94,2%) và kiểm đếm được 146/172 thửa (đạt 85%).

Clip: Người dân tham dự, đóng góp ý kiến tại hội nghị

Đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Bình Dương cho biết, số lượng và phạm vi thu hồi cụ thể của từng trường hợp sẽ được xác định chính xác dựa trên hồ sơ địa chính, kết quả đo đạc, kiểm đếm thực tế và ranh giới thu hồi đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đại diện MAUR thông tin về lộ trình, thiết kế tuyến metro số 1 Thành phố mới Bình Dương- Suối Tiên. Ảnh: DUY TRẦN

Tuyến metro được quy hoạch sẽ đi qua đường Mỹ Phước – Tân Vạn, khu vực tập trung nhiều nhà xưởng, trụ sở doanh nghiệp. Do đó, nhiều hộ dân và chủ cơ sở đề xuất nên có lộ trình bàn giao mặt bằng phù hợp để phục vụ việc di dời máy móc, thiết bị sản xuất.

Phối cảnh ga S6 tuyến metro số 1 thuộc địa bàn phường Phú Lợi. Ảnh: DUY TRẦN

Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên) sử dụng công nghệ đường sắt điện khí hóa với tốc độ thiết kế tối đa 120 km/giờ được kết nối trực tiếp với tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) tại khu vực Suối Tiên.

DUY TRẦN