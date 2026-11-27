Ngày 27-11, UBND phường Bình Hòa (TPHCM) tổ chức lễ tuyên dương và trao kinh phí khen thưởng cho 31 hộ dân bàn giao mặt bằng sớm phục vụ Dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Phú 32 với mức thưởng 25 triệu đồng/trường hợp.

Đây là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của địa phương, có tổng chiều dài hơn 1,3km, mặt cắt ngang 23m. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 1.096 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gần 650 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 356 tỷ đồng, phần còn lại là các chi phí khác.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuyến đường Vĩnh Phú 32 sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước, ùn tắc giao thông, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời nâng cao chất lượng đời sống cũng như giá trị nhà đất cho người dân sinh sống dọc hai bên tuyến.

Lễ biểu dương, khen thưởng cho các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng đường Vĩnh Phú 32. Ảnh: DUY TRẦN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hòa, ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận cao của 31 hộ gia đình, cá nhân đã gương mẫu chấp hành phương án bồi thường, tự nguyện tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng trước thời hạn.

Phó Chủ tịch UBND phường Bình Hoà Nguyễn Tiến Lâm trao khen thưởng cho các hộ dân. Ảnh: DUY TRẦN

Theo lãnh đạo địa phương, mỗi tấc đất, ngôi nhà đều gắn liền với mồ hôi, công sức và cuộc sống của từng gia đình. Vì vậy, sự sẻ chia và tinh thần tiên phong của các hộ dân có ý nghĩa rất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để công trình được triển khai đúng kế hoạch đề ra.

DUY TRẦN