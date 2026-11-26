Sáng 26-11, ông Vũ Hải Lý, Chủ tịch UBND xã Phú Giáo chủ trì hội nghị đối thoại với các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình xây dựng.

Lãnh đạo xã và các cơ quan chức năng mong muốn thông qua hội nghị để được lắng nghe đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, ý kiến và kiến nghị của người dân; đồng thời các ngành chức năng tập trung rà soát, giải đáp và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên cơ sở quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Chủ tịch UBND xã Phú Giáo Vũ Hải Lý phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: NGUYỄN MINH

Dịp này, đại diện lãnh đạo xã trao đổi tình hình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV Bình Dương 1 – Chơn Thành (đoạn qua địa bàn xã Phú Giáo).

Người dân trao đổi ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: NGUYỄN MINH

Theo báo cáo, đoạn tuyến đi qua địa bàn xã dài khoảng 4,9km, gồm 12 vị trí móng trụ, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi là 1,06ha và diện tích đất bị ảnh hưởng trong hành lang an toàn khoảng 15,68ha. Toàn dự án có 1 tổ chức và 107 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng.

Đến nay, UBND xã đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ được 2 đợt cho 101/108 trường hợp, đạt tỷ lệ 93,5%, tổng kinh phí gần 121 tỷ đồng; công tác chi trả tiền bồi thường đang được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã tiếp tục triển khai theo quy định.

Thông qua hội nghị đối thoại, lãnh đạo xã Phú Giáo kỳ vọng sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân trong quá trình triển khai dự án; kịp thời nắm bắt, giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng phục vụ thi công công trình theo kế hoạch.

XUÂN TRUNG