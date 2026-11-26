Theo đó, 5 dự án được phường Xuân Hòa khởi công có tổng mức đầu tư hơn 29 tỷ đồng, bao gồm: Sửa chữa, cải tạo cơ sở nhà, đất tại số 274 Võ Thị Sáu để thực hiện công trình “Thư viện số thông minh phường Xuân Hòa”; Xây dựng mới Công viên Xuân Hòa (số 391 Nam Kỳ Khởi Nghĩa); Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc phường Xuân Hòa (số 122 Trần Quốc Thảo); Sửa chữa cơ sở nhà, đất (số 40 Cách Mạng Tháng Tám); Sửa chữa cơ sở nhà, đất (số 19B Võ Văn Tần). Dự kiến, các công trình sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027.

﻿Phường Xuân Hòa ﻿khởi công các dự án trên địa bàn

Theo ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường, việc khởi công 5 dự án là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của địa phương trong hoàn thiện cơ sở vật chất, chỉnh trang đô thị, tăng cường hiệu quả quản lý tài sản công và nâng cao chất lượng phục vụ người dân trên địa bàn.

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