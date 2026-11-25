Ngay từ sớm, người dân đã tập trung quanh không gian biểu tượng Cánh hoa dầu Thủ Dầu Một bên bờ sông Sài Gòn, háo hức chờ đón đêm hội nghệ thuật.
Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham dự lễ hội, các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai phương án phân luồng từ xa, điều tiết giao thông và hạn chế phương tiện cơ giới lưu thông trên nhiều tuyến đường trọng điểm như Ngô Quyền, Bạch Đằng, Cách Mạng Tháng Tám…
Sự kiện mang ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc khi lần đầu tiên phường Thủ Dầu Một vinh dự được thành phố lựa chọn là 1 trong 3 điểm cầu truyền hình trực tiếp chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao.
Dọc tuyến phố ven sông, sắc màu rực rỡ của cờ hoa, hòa quyện cùng niềm hân hoan, phấn khởi hiện rõ trên gương mặt mỗi người dân.
Sự kiện lần đầu tổ chức bên dòng sông Sài Gòn của phường Thủ Dầu Một không chỉ khẳng định vị thế, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại của địa phương, mà còn đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa của người dân trong ngày hội lớn của dân tộc.