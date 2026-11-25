Tối 24-11, khu vực Công viên cánh hoa dầu bên bờ sông Sài Gòn của phường Thủ Dầu Một (TPHCM) được chọn là 1 trong 3 địa điểm bắn pháo hoa tầm cao. Đông đảo người dân đổ về tham dự, tạo nên không khí rộn ràng, vui tươi.

Màn bắn pháo hoa tầm cao mãn nhãn người xem. Ảnh: DUY TRẦN

Ngay từ sớm, người dân đã tập trung quanh không gian biểu tượng Cánh hoa dầu Thủ Dầu Một bên bờ sông Sài Gòn, háo hức chờ đón đêm hội nghệ thuật.

Clip: Không khí rộn ràng đêm hội mừng Ngày Văn hóa Việt Nam tại phường Thủ Dầu Một

Đông đảo người dân đổ về công viên trung tâm phường Thủ Dầu Một để xem bắn pháo hao. Ảnh DUY TRẦN

Lực lượng CSGT tham gia điều tiết giao thông. Ảnh: DUY TRẦN

Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham dự lễ hội, các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai phương án phân luồng từ xa, điều tiết giao thông và hạn chế phương tiện cơ giới lưu thông trên nhiều tuyến đường trọng điểm như Ngô Quyền, Bạch Đằng, Cách Mạng Tháng Tám…

Biểu tượng cánh hoa dầu của phường Thủ Dầu Một. Ảnh: DUY TRẦN

Sự kiện mang ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc khi lần đầu tiên phường Thủ Dầu Một vinh dự được thành phố lựa chọn là 1 trong 3 điểm cầu truyền hình trực tiếp chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc kết hợp bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật với nhiêu tiết mục hấp dẫn. Ảnh: DUY TRẦN

Các tiết mục đậm chất văn hóa 3 miền và tái hiện nghề gốm Đất Thủ. Ảnh: DUY TRẦN

Dọc tuyến phố ven sông, sắc màu rực rỡ của cờ hoa, hòa quyện cùng niềm hân hoan, phấn khởi hiện rõ trên gương mặt mỗi người dân.

Niềm hân hoan, phấn khởi hiện rõ trên gương mặt người dân. Ảnh: DUY TRẦN

Màn bắn pháo hoa nghệ thuật mãn nhãn người xem. Ảnh: DUY TRẦN

Sự kiện lần đầu tổ chức bên dòng sông Sài Gòn của phường Thủ Dầu Một không chỉ khẳng định vị thế, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại của địa phương, mà còn đáp ứng nhu cầu hưởng thụ đời sống văn hóa của người dân trong ngày hội lớn của dân tộc.

DUY TRẦN