Ngoài giờ tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính, cán bộ phường/xã tại TPHCM còn làm người dẫn chuyện trên TikTok để giới thiệu hàng quán, văn hóa địa phương.

Cán bộ phường trở thành người dẫn chuyện

Nếu trước đây, người dân phường Đức Nhuận thường gặp lãnh đạo phường tại các buổi tiếp xúc cử tri, hội nghị hay khi giải quyết công việc hành chính, thì nay họ còn có thể chứng kiến những gương mặt quen thuộc ấy trên TikTok.

Lãnh đạo, cán bộ phường Đức Nhuận (TPHCM) thực hiện video tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Ảnh: HOÀNG KIM

Trong các video ngắn, cán bộ phường trở thành người dẫn chuyện, đưa người xem ghé thăm những hàng quán, gặp gỡ các chủ cơ sở kinh doanh và khám phá những nét văn hóa, ẩm thực đặc trưng của địa phương.

Đó là những nội dung được đăng tải trên kênh TikTok “Khám phá Đức Nhuận”, do UBND phường thực hiện từ tháng 12-2025. Đứng sau ý tưởng này là ông Phạm Bảo Toàn, Phó Chủ tịch UBND phường, cũng là người trực tiếp xuất hiện trong nhiều video. Những câu chuyện khởi nghiệp, những địa chỉ ăn uống quen thuộc qua cách giới thiệu gần gũi của cán bộ phường đã thu hút hàng chục ngàn lượt xem mỗi video.

Để vận hành hiệu quả, Đoàn Thanh niên và Văn phòng UBND phường đã phối hợp đơn vị truyền thông xây dựng nội dung hợp thị hiếu. Các cơ sở lên sóng đều được rà soát kỹ về giấy phép và an toàn thực phẩm. Kịch bản luôn trải qua các bước khảo sát, quay nháp và kiểm duyệt chặt chẽ trước khi phát hành.

Tại phường Bình Hưng Hòa, kênh TikTok “Du lịch phường Bình Hưng Hòa” được ra mắt từ tháng 10-2026. Phó Chủ tịch UBND phường Phạm Thị Ngọc Diệu cho biết, kênh tập trung giới thiệu các địa chỉ lịch sử, công trình tiêu biểu, ẩm thực và nét đặc trưng đời sống.

Video được sản xuất ngắn gọn, sinh động, hướng tới việc kể những câu chuyện chân thực về lịch sử, con người và giá trị riêng của địa phương. Bước đầu, kênh đạt gần 20.000 lượt xem.

Hướng đến giải pháp thủ tục hành chính

Cuối tháng 1-2026, phường Tân Định đã ra mắt kênh TikTok “Tân Định - Sức sống mới” để thực hiện nhiệm vụ tuyên giáo trong kỷ nguyên số: “Người dân ở đâu, tuyên giáo ở đó”.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Xây dựng Đảng phường Tân Định Nguyễn Chí Minh, nền tảng này giúp chính quyền kết nối với người trẻ và du khách. Hiệu quả lớn nhất là sự tương tác trực tiếp. Nhiều bạn trẻ bình luận hỏi đáp và được phản hồi nhanh chóng, tạo nên kết nối hai chiều.

Để phòng ngừa thông tin bị lợi dụng xuyên tạc, Ban Công tác 35 phường Tân Định đã chọn lọc tuyên truyền trọng tâm về văn hóa, du lịch và kinh tế. Sắp tới, phường định hướng phát triển kênh chuyên nghiệp hơn, livestream định kỳ để giải đáp thủ tục hành chính, đối thoại an sinh và chuyển đổi số.

“Thước đo cuối cùng không phải triệu lượt xem, mà là bao nhiêu người dân hiểu đúng chính sách, thủ tục được giải quyết thuận lợi và mức độ hài lòng đối với chính quyền được nâng lên ra sao”, ông Minh nhìn nhận.

Ở góc độ quản lý nhà nước, bà Phạm Đắc Mỵ Trân, Quyền Trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở VH-TT TPHCM nhìn nhận việc các địa phương lập kênh TikTok là xu hướng nhạy bén, phù hợp thực tiễn chuyển đổi số, đưa thông tin chính quyền, di sản văn hóa, du lịch đến gần người dân, nhất là giới trẻ.

Thấy rõ hiệu quả tích cực, UBND TPHCM đã chấp thuận cho phường Hòa Lợi, xã Thạnh An và xã Bình Châu thí điểm mô hình truyền thông đa nền tảng để tuyên truyền chính sách minh bạch, quảng bá bản sắc văn hóa, du lịch, nâng tầm sản phẩm OCOP và thúc đẩy kinh tế.

Trong khuôn khổ thí điểm, Sở VH-TT làm cầu nối với TikTok Việt Nam, Tập đoàn MCV để hỗ trợ chuyên môn, định hướng nội dung và tối ưu hóa kênh. Sở cũng tổ chức tập huấn kỹ năng số thực chiến cho cán bộ cơ sở; hướng dẫn các địa phương tập trung vào 4 trụ cột nội dung: truyền thông chính sách, văn hóa - xã hội, kinh tế địa phương và các sự kiện.

Đồng thời, yêu cầu kênh tuân thủ nghiêm pháp luật về báo chí, an toàn thông tin, sở hữu trí tuệ; đảm bảo kênh hoạt động phi lợi nhuận, tuyệt đối không khai thác thương mại khi chưa được phép.

* ThS TRẦN NAM, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM: Việc các phường, xã tại TPHCM chủ động dùng TikTok, Facebook để truyền thông là một xu hướng rất tích cực. Tuy nhiên, sử dụng mạng xã hội luôn ẩn chứa rủi ro như thông tin thiếu bộ lọc chuẩn xác, cường điệu hóa chất lượng dịch vụ, hoặc bản thân sản phẩm chưa đủ tốt để quảng bá. Ngoài ra, địa phương có thể đối mặt với những bình luận tiêu cực, định kiến từ các tài khoản ẩn danh, hay những sự cố phát sinh sau khi video đã lan truyền rộng rãi. Do đó, địa phương phải thiết lập cơ chế kiểm duyệt thông tin nhanh chóng, khách quan, tuyệt đối tránh sai lệch về lịch sử và văn hóa; hợp tác những nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Thành phố cần tư vấn, hỗ trợ chuyên môn giúp cơ sở vận hành nền tảng truyền thông mới một cách an toàn, bài bản.

LÊ THOA - CẨM NƯƠNG