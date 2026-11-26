Chiều 26-11, UBND xã Long Hải (TPHCM) phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2026, với trọng tâm thúc đẩy bình đẳng giới trong lao động, sản xuất và phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em.

UBND xã Long Hải trao quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Theo kế hoạch của xã, đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15-11 đến 15-12 với chủ đề “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất – động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội”.

Trong tháng hành động, xã sẽ tổ chức các buổi tọa đàm, tập huấn tập trung vào bình đẳng giới trong việc làm, sản xuất và quản trị doanh nghiệp.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra việc thực hiện bình đẳng giới, nhất là tại các doanh nghiệp có đông lao động nữ. Ông cũng đề nghị lồng ghép kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại vào các hoạt động văn hóa, giáo dục và huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoặc bị bạo lực, xâm hại.

Trong đợt cao điểm, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Hải sẽ tiếp tục kết nối nguồn vốn vay, giới thiệu việc làm, hỗ trợ phụ nữ nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương.

Tại lễ phát động, UBND xã Long Hải trao 10 phần quà cho 5 phụ nữ và 5 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

* Sáng cùng ngày, UBND xã Long Hải (TPHCM) tổ chức trao Cờ thi đua của thành phố cho Trường Mầm non Sơn Ca và Trường Tiểu học Chu Văn An. Đây là 2 trong số 117 tập thể dẫn đầu khối thi đua ngành giáo dục và đào tạo TPHCM năm học 2025-2026.

Dịp này, Trường Tiểu học Chu Văn An, Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ và Trường THCS Nguyễn Công Trứ còn được UBND TPHCM tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Đại diện ﻿Trường Mầm non Sơn Ca và Trường Tiểu học Chu Văn An đón nhận Cờ thi đua của UBND Thành phố

Phát biểu tại lễ đón nhận các hình thức khen thưởng của UBND TPHCM, ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Long Hải, biểu dương các trường được khen thưởng. Đồng thời lưu ý, với những trường mầm non và tiểu học sau sắp xếp, sáp nhập chưa đạt chuẩn quốc gia cần khẩn trương rà soát cơ sở vật chất, hồ sơ và thời hạn công nhận để xác định khối lượng công việc cần làm ở từng trường. Trên cơ sở đó, UBND xã sẽ thành lập tổ tư vấn để hỗ trợ các trường tháo gỡ khó khăn.

NGUYỄN NAM