Người dân xã Đất Đỏ mong sớm gỡ vướng quy hoạch và được cấp nước sạch

Người dân ấp Tân Long, xã Đất Đỏ kiến nghị nâng cấp đường giao thông nông thôn, cấp nước sạch

Tại hội nghị, các ý kiến tập trung phản ánh tình trạng đường xuống cấp, lầy lội khi mưa, nhất là khu vực kênh N9, tổ 5, ấp Tân Long; kiến nghị rà soát quy hoạch tuyến đường Long Tân - Láng Dài kéo dài nhiều năm chưa triển khai, làm ảnh hưởng đến đời sống các hộ trong khu vực.

Một số hộ dân sống gần nhà máy nước, dọc tỉnh lộ cũng kiến nghị sớm được đấu nối, cấp nước sạch vì đến nay vẫn chưa có nước sạch sử dụng, trong khi nguồn nước sinh hoạt tại khu vực bị nhiễm phèn.

Ngoài ra, bà con còn kiến nghị nhiều vấn đề về an ninh trật tự, vướng mắc trong tách thửa đất cho con, chậm triển khai lưới điện hạ thế, trụ điện nằm trong khuôn viên nhà và chế độ ưu đãi đối với người có công.

Một hộ dân kiến nghị về thực hiện chế độ cho người có công

Trao đổi tại hội nghị, lãnh đạo xã Đất Đỏ và các phòng chuyên môn đã giải đáp một số nội dung người dân kiến nghị. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, địa phương sẽ phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, đề xuất hướng xử lý theo quy định, tập trung vào những vướng mắc về quy hoạch, giao thông và cấp nước sạch.

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TRÚC GIANG