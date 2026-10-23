Xây dựng chợ Đa Kao trở thành "điểm đến du lịch"

Ngày 23-10, trong chương trình “Cà phê sáng lắng nghe và chia sẻ” UBND phường Tân Định, TPHCM đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp và đưa ra định hướng tái cơ cấu toàn diện chợ Đa Kao.

Chợ Đa Kao hiện có tổng cộng 231 sạp hàng, gồm Khu A (90 sạp), Khu B (73 sạp) và 68 sạp kinh doanh trên tuyến đường Trương Hán Siêu. Dù quy mô khá lớn, nhưng tình trạng buôn bán trong nhà lồng chợ vẫn còn trầm lắng, tỷ lệ sạp bỏ trống ở mức cao.

Bà Đinh Thị Việt Phượng (trưởng khu phố 12, phường Tân Định) kiến nghị tại chương trình “Cà phê sáng lắng nghe và chia sẻ”



Trăn trở trước tình trạng này, bà Đinh Thị Việt Phượng (trưởng khu phố 12) kiến nghị chính quyền cần sớm sắp xếp lại các khu vực buôn bán; bố trí lại các khu vực dành cho thực phẩm tươi sống, rau củ quả và đồ mỹ nghệ. Đồng thời, đường Trương Hán Siêu đã xuống cấp từ lâu, đề nghị địa phương đầu tư nạo vét cống thoát nước và sửa chữa mặt đường nhằm đảm bảo điều kiện kinh doanh.

Giải thích về nguyên nhân khiến kinh doanh trong lòng chợ Đa Kao gặp khó khăn và tỷ lệ sạp bỏ trống cao

Theo ông Nguyễn Hải Quân, Chủ tịch UBND phường Tân Định) cho biết, nguyên nhân khiến kinh doanh trong lòng chợ Đa Kao gặp khó khăn và tỷ lệ sạp bỏ trống cao vò một phần xuất phát từ thói quen của nhiều người, thường tiện đường là dừng xe mua bán trực tiếp bên ngoài chợ.

Ông Nguyễn Hải Quân, Chủ tịch UBND phường Tân Định, thông tin kế hoạch tái cơ cấu chợ Đa Kao

Để khắc phục, địa phương đang tập trung nguồn lực bố trí lại chợ Đa Kao theo mô hình tương tự chợ Tân Định nhằm tạo không gian khang trang, đáp ứng tốt nhu cầu thương mại dân sinh. Đặc biệt, chợ Đa Kao còn được định hướng phát triển trở thành “sản phẩm du lịch”, đóng góp vào chuỗi kết nối du lịch chung của địa phương.

Ý LINH