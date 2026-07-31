Hiện tượng El Nino tăng mạnh, nhiệt độ trên cả nước cao hơn trung bình nhiều năm

Chiều 31-7, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì và có xu hướng mạnh lên trong những tháng cuối năm 2026.

Cơ quan khí tượng - thủy văn nhận định, trong tháng 8, nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm. Ảnh minh họa

Theo cập nhật mới nhất, trong tuần cuối tháng 7, nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1,4 độ C. Dự báo từ nay đến cuối năm, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất lên tới 90-95%.

Dưới tác động của El Nino, trong tháng 8-2026, hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. So với cùng kỳ các năm, trung bình có khoảng 2,4 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó trung bình có 0,9 cơn đổ bộ đất liền Việt Nam.

Năm nay, dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh dần trong tháng 8, lượng mưa tại nhiều khu vực trên cả nước có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm.

Cụ thể, Bắc bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và cao nguyên Trung bộ có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-30%.

Cơ quan khí tượng - thủy văn nhận định, trong tháng 8, nhiệt độ trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ C. Riêng một số nơi thuộc khu vực duyên hải Nam Trung bộ có khả năng cao hơn trên 1 độ C, với số ngày nắng nóng cao hơn trung bình nhiều năm.

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