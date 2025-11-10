Gia tăng trẻ mắc cúm A bị biến chứng nặng

Ngày 9-11, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, khoảng 2 tuần trở lại đây, số trẻ mắc cúm A phải nhập viện điều trị tăng khá cao. Trung bình mỗi ngày có 10-20 trẻ mắc cúm A phải nhập viện điều trị.

Hiện tại, Trung tâm Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Nhi Trung ương) đang điều trị nội trú cho 80 trẻ mắc cúm A. TS Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, cho biết, hầu hết bệnh nhi bị cúm A đang điều trị tại trung tâm trong tình trạng nặng, như: bị biến chứng viêm phổi, suy hô hấp, viêm não và viêm cơ tim.

Trong khi đó, tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, tuần đầu của tháng 11 đã ghi nhận 280 bệnh nhi mắc cúm đến khám (bằng hơn 50% tổng số ca cúm khám trong tháng 10-2025), trong đó có 65 trẻ nhập viện. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng đang điều trị hơn 50 bệnh nhân mắc cúm A, trong đó có nhiều thanh thiếu niên mắc cúm A bị viêm phế quản và phổi bội nhiễm.

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương thăm khám bệnh nhi mắc cúm A. Ảnh: BVCC

Theo các chuyên gia y tế, cúm A lây truyền qua đường hô hấp, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có bệnh nền là nhóm nguy cơ cao hơn vì hệ miễn dịch yếu, dễ bị biến chứng nặng. Ở giai đoạn đầu, người mắc cúm A thường có biểu hiện giống với các bệnh nhiễm virus đường hô hấp khác, nhưng bệnh có thể diễn tiến rất nhanh, gây ra các biến chứng nặng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Trẻ em khi mắc cúm A thường có biểu hiện sốt cao liên tục, sổ mũi, ho tăng dần kèm theo mệt lả, quấy khóc. Với người lớn thường có biểu hiện là đau mỏi người và đau nhức xương khớp.

Bộ Y tế khuyến cáo, hiện đang giai đoạn giao mùa là tác nhân làm gia tăng bệnh cúm A nên người dân chủ động phòng bệnh bằng tiêm vaccine phòng cúm. Đây là biện pháp hiệu quả giúp bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh và tránh các biến chứng nguy hiểm. Các bác sĩ cũng khuyến cáo, khi trong nhà có người mắc cúm A, những người sống chung cần cách ly tương đối như: đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc để tránh lây lan, nhất là người già và người có bệnh lý nền.

NGUYỄN QUỐC