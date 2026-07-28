Số người mắc Covid-19 và cúm mùa liên tục tăng cao, Bộ Y tế khuyến cáo khẩn

Chiều 28-7, Bộ Y tế có thông cáo báo chí về việc phòng chống Covid-19 và cúm mùa trước nguy cơ gia tăng các bệnh lây truyền qua đường hô hấp.

Bộ Y tế nêu rõ, qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia và báo cáo từ một số cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó có Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho thấy, số trường hợp mắc Covid-19 đến khám và điều trị trong những tuần gần đây có xu hướng tăng. Tuy nhiên, đến nay chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường của các trường hợp nặng hoặc tử vong do Covid-19.

Các bác sĩ lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân nhiễm Covid-19. Ảnh: MINH KHANG

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến cuối tháng 6- 2026, biến thể NB.1.8.1 (dòng phụ của Omicron) đang lưu hành chủ yếu trên phạm vi toàn cầu và tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy biến chủng này làm bệnh nặng hơn hoặc làm giảm đáng kể hiệu quả của các biện pháp phòng, chống dịch đang được áp dụng.

Tại Việt Nam, đang là thời điểm nghỉ hè và mùa du lịch, nhu cầu đi lại, giao lưu, tham gia các hoạt động tập trung đông người tăng cao. Bên cạnh đó, thời tiết nóng ẩm khiến nhiều hoạt động được tổ chức trong không gian kín, sử dụng điều hòa và hạn chế thông khí... Đây là những điều kiện thuận lợi làm gia tăng nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường hô hấp, trong đó có Covid-19 và cúm mùa. Bởi Covid-19 và cúm mùa đều lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, đặc biệt tại nơi đông người, trên phương tiện giao thông công cộng, trường học, cơ sở y tế và các địa điểm du lịch.

Covid-19 có thể gây nguy hiểm với những người có bệnh nền. Ảnh: MINH TRẦN

Bộ Y tế nhấn mạnh, hiện chưa có bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 hoặc virus cúm mùa có sự thay đổi bất thường về độc lực. Phần lớn các trường hợp mắc Covid-19 và cúm có triệu chứng nhẹ và hồi phục sau điều trị. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể diễn biến nặng ở những người có nguy cơ cao như: người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường, người suy giảm miễn dịch.

Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp với các địa phương, các cơ sở khám, chữa bệnh và các viện chuyên ngành tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, theo dõi số mắc, số ca nhập viện, các trường hợp nặng, tử vong cũng như sự lưu hành của các biến thể SARS-CoV-2 nhằm kịp thời đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương giám sát chặt chẽ Covid-19 và cúm mùa. Ảnh: MINH TRẦN

Để chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị người dân đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi đông người hoặc trong không gian kín, kém thông khí.

Bộ Y tế nhấn mạnh, Covid-19 và cúm mùa là các bệnh truyền nhiễm lưu hành, số trường hợp mắc có thể tăng theo chu kỳ và điều kiện thời tiết. Người dân không nên chủ quan nhưng cũng không hoang mang; chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh đơn giản, hiệu quả và đi khám khi có dấu hiệu bất thường sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

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Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, trong tuần qua, Hà Nội đã ghi nhận 185 ca mắc Covid-19 tại 76 phường, xã (tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó). Đây là tuần thứ 3 liên tiếp, số ca mắc Covid-19 tăng trên địa bàn Hà Nội, đưa tổng số người mắc từ đầu năm đến nay lên 588 trường hợp và chưa có ca tử vong.

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