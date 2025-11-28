Cúm A “châm ngòi” biến chứng nguy hiểm ở người có bệnh nền: Từ sốt nhẹ đến cận kề sinh tử

Thời gian gần đây, nhiều người bệnh nền nhiễm cúm A phải nhập viện trong tình trạng nặng, với các triệu chứng có thể gặp phải: đau ngực, tím tái, khó thở, mệt đột ngột…

Người cao tuổi, người có bệnh lý nền, trẻ em… là “mồi ngon” của virus cúm A, nhất trong thời điểm dịch cúm diễn biến bất thường

Bệnh nhân N.T.T. (73 tuổi, ở Hà Nội) sau 5 ngày nhập viện, đã hết sốt nhưng vẫn trong tình trạng mệt mỏi, thở dốc và phải thở máy hỗ trợ, được điều trị tích cực tại bệnh viện. Đây là một trong số các ca nhiễm cúm A nhập viện trong tình trạng nặng, sau 3 ngày bị sốt.

Ông T. là một trong những ca bệnh nặng, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, trên nền bệnh COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính). Nhiễm cúm làm bệnh tăng nặng, khiến ông phải nhập viện do đợt cấp COPD. Những ngày đầu vào viện, đợt cấp COPD của bệnh nhân T. rất nặng, khởi phát trên nền cúm phổi. Khí máu bệnh nhân bắt đầu có sự ứ của CO2, tức là tăng CO2 trong máu. “Bệnh nhân đã được chỉ định dùng thuốc giãn phế quản và cân nhắc có chỉ định thở máy không xâm nhập”.

Theo giới chuyên môn, CO2 là sản phẩm thải của quá trình trao đổi chất trong cơ thể, được vận chuyển qua máu đến phổi và thải ra qua hơi thở. CO2 máu kéo dài có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng, bao gồm rối loạn chức năng các cơ quan, rối loạn chuyển hóa và suy tim.

Theo thông tin từ các bệnh viện đầu ngành tại Hà Nội, các ca nhiễm cúm, bao gồm các ca cúm A đã tăng trong các tuần gần đây, nhiều ca nhập viện là trẻ nhỏ và người lớn, với các biến chứng nguy hiểm.

Số ca mắc cúm A hiện nhiều hơn so với các ca bệnh nhân cùng kỳ năm 2024; và có khả năng tiếp tục tăng trong thời gian tới, do thời tiết năm nay mưa nhiều, có các đợt nồm ẩm xuất hiện sớm, là điều kiện thuận lợi cho virus cúm phát triển và lây lan trong cộng đồng.

Theo chuyên gia dịch tễ, tiêm phòng cúm định kỳ là biện pháp hữu hiệu phòng nguy cơ nhiễm và biến chứng nguy hiểm do cúm A

Các chuyên gia đầu ngành truyền nhiễm của Hà Nội lưu ý, dù rất nhiều người mắc và tự khỏi nhưng cúm A không lành tính. Đau ngực, tím tái, khó thở, mệt đột ngột... là dấu hiệu của các triệu chứng nguy hiểm do cúm A. Cúm gây các triệu chứng nặng hơn cảm lạnh thông thường và có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi.

Biến chứng đáng sợ và phổ biến nhất là viêm phổi nặng do nhiễm cúm A. Virus cúm tấn công trực tiếp vào phổi, gây tổn thương phế nang và giảm khả năng trao đổi khí. Người bệnh xuất hiện ho nhiều, khó thở, đau ngực, tím tái, thở nhanh và có thể suy hô hấp trong thời gian rất ngắn.

Trước đây, do nguồn lực hạn chế, thường chỉ ưu tiên vaccine cho trẻ nhỏ, với mong muốn ngừa bệnh truyền nhiễm bùng phát trong nhóm trẻ. Hiện, tiêm chủng trọn đời đang là xu hướng chung, giúp bảo vệ sức khỏe cho mọi lứa tuổi, giúp bảo vệ chung, ngăn bệnh dịch bùng phát trong cộng đồng.

Để bảo vệ sức khỏe cá nhân, đặc biệt đối với những nhóm đối tượng có nguy cơ cao như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và những người có bệnh nền, việc chủ động tiêm vaccine cúm là rất quan trọng và nên thực hiện càng sớm càng tốt.

QUỲNH ANH