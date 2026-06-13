Đón đầu làn sóng “kinh tế bạc” tại điểm đến du lịch

Công trình được triển khai từ thỏa thuận hợp tác giữa NovaGroup và Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM.

Trung tâm có tổng diện tích sàn khoảng 5.400m², gồm 3 tầng chức năng, dự kiến đưa vào hoạt động từ năm 2027.

Theo lộ trình, trung tâm sẽ triển khai các dịch vụ như khám chuyên khoa, tầm soát sức khỏe định kỳ, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, tư vấn dinh dưỡng, vật lý trị liệu - phục hồi chức năng, chăm sóc cơ xương khớp và quản lý sức khỏe chủ động.

Tại buổi lễ, PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, cho biết, sự kết hợp giữa cơ sở y tế và các khu du lịch, nghỉ dưỡng là hướng đi phù hợp trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Thông qua đó, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân địa phương và du khách.

PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM phát biểu

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao sự hợp tác giữa hai đơn vị trong việc phát triển mô hình kết hợp giữa du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Với lợi thế kết hợp không gian cao nguyên và biển, Lâm Đồng có nhiều điều kiện để phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao, trong đó du lịch chăm sóc sức khỏe, phục vụ cộng đồng trung niên và người cao tuổi là lĩnh vực nhiều tiềm năng.

Cùng với tốc độ già hóa dân số, nhóm khách hàng trung niên và người cao tuổi ngày càng có nhu cầu lớn về chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng kết hợp phục hồi thể chất. Đây cũng là nền tảng cho sự phát triển của “kinh tế bạc” - lĩnh vực kinh tế gắn với nhu cầu và chất lượng sống của nhóm dân số cao tuổi.

TIẾN THẮNG