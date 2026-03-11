Phát triển “kinh tế bạc” để nâng cao phúc lợi, chất lượng cuộc sống người cao tuổi

Ngày 11-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về tình hình phát triển "kinh tế bạc" trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và phát biểu tại Hội nghị về phát triển kinh tế bạc trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam. (Ảnh VIẾT CHUNG)

Hội nghị do Hội Người cao tuổi Việt Nam và Bộ Y tế cùng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức, kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các tỉnh thành.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng triển khai chiến lược quốc gia về người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số; đề xuất một số mô hình phát triển “kinh tế bạc” phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam...

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, người cao tuổi không phải là gánh nặng, mà là nguồn lực quý báu để phát triển đất nước. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, người cao tuổi không phải là gánh nặng, mà là nguồn lực quý báu để phát triển đất nước. Phân tích về xu hướng phát triển “kinh tế bạc” trên thế giới, Thủ tướng cho biết, kinh nghiệm quốc tế cho thấy có 3 nhóm giải pháp chính để ứng phó với già hóa dân số: cải thiện chất lượng sống cho người cao tuổi qua hệ thống chăm sóc dài hạn, lão khoa chuyên sâu và chăm sóc tại cộng đồng; điều chỉnh tuổi nghỉ hưu linh hoạt (EU: 65-67 tuổi; Đức: 67 tuổi; Nhật Bản khuyến khích đến 70 tuổi; Hàn Quốc có lộ trình lên 68 tuổi); thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào thị trường "kinh tế bạc".

Thủ tướng cho rằng, “kinh tế bạc” không chỉ là vấn đề của người cao tuổi, còn là vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, con người của đất nước. Việt Nam đã và đang hình thành khung chính sách cho thích ứng già hóa. Tuổi nghỉ hưu đã được điều chỉnh theo Bộ luật Lao động và Nghị định 135/2020/NĐ-CP nhằm duy trì lực lượng lao động (nam lên 62 tuổi vào năm 2028; nữ lên 60 tuổi vào năm 2035).

Thủ tướng đề nghị xác định rõ "5 trọng tâm hành động" phát triển "kinh tế bạc": nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy để thích ứng già hóa dân số gắn với phát triển "kinh tế bạc"; phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, mô hình phức hợp, "Làng hạnh phúc", "Hội quán cao niên", "Câu lạc bộ người cao tuổi"; khuyến khích doanh nghiệp phát triển dịch vụ (du lịch dưỡng sinh, nhà ở thân thiện, công nghệ y tế, bảo hiểm hưu trí) - chuyển từ chăm sóc thụ động sang chăm sóc, phát huy vai trò và phát triển dịch vụ người cao tuổi; phát huy vai trò người cao tuổi trong xã hội (giáo dục truyền thống, tư vấn, kinh tế gia đình; tăng cường vai trò Hội Người cao tuổi Việt Nam (đại diện quyền lợi, xây dựng chính sách, kết nối nguồn lực).

Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì hoàn thiện nghị quyết của Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về thích ứng với già hóa dân số gắn với phát triển "kinh tế bạc"; khẩn trương xây dựng Luật Người cao tuổi (sửa đổi) với tầm nhìn chiến lược, đồng bộ, trình Quốc hội trong năm 2027... Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành chiến lược "kinh tế bạc" đến năm 2045 trong quý 2, tập trung vào các cơ chế tài chính, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp tham gia…

LÂM NGUYÊN