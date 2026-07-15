Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thực địa các dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp ở Huế

Sáng 15-7, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đi kiểm tra tiến độ Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã A Lưới 3 và Dự án Trường phổ thông liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 4 ở TP Huế.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu trao đổi với các đơn vị khi kiểm tra tiến độ Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã A Lưới 4

Báo cáo với Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và đoàn công tác, chủ đầu tư cho biết các dự án đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, giá trị khối lượng thực hiện Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã A Lưới 3 đạt khoảng 82%; Dự án Trường phổ thông liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 4 đạt 72%.

Các đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công nhiều mũi để hoàn thành các hạng mục còn lại, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu phục vụ năm học mới 2026 – 2027.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu kiểm tra thực địa và tặng quà động viên các đơn vị thi công các dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp ở Huế

Tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh UBND TP Huế, chủ đầu tư, các lực lượng, đơn vị thi công cần tập trung cao độ, huy động toàn bộ nguồn lực để bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình. Đồng thời, cần lên phương án, kế hoạch tập huấn cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo về công tác quản lý, quản trị, vận hành mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp để khi đi vào triển khai đạt kết quả như kỳ vọng, góp phần thực hiện tốt an sinh, nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng đời sống và học tập tại địa phương.

Sáng cùng ngày, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn TP Huế.

VĂN THẮNG