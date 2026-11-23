Triển lãm giới thiệu 100 hình ảnh về di sản văn hóa Việt Nam, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, vẻ đẹp đa dạng, phong phú và bản sắc độc đáo của dân tộc Việt Nam. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày hội Văn hóa cộng đồng phường Bình Trưng năm 2026 và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Thông qua những hình ảnh được trưng bày, triển lãm mang đến cho người xem những công trình kiến trúc, di tích lịch sử, các lễ hội, phong tục, tập quán và những nét đẹp văn hóa đặc trưng của các vùng miền trên đất nước.

Lãnh đạo phường Bình Trưng cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: HỒ SƠN

Ông Nguyễn Văn Lưu, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Trưng kỳ vọng, thông qua triển lãm, các bạn trẻ sẽ tìm thấy sự gần gũi với văn hóa dân tộc, từ đó thêm yêu cội nguồn và chủ động tiếp nối những giá trị tốt đẹp bằng sự sáng tạo của thế hệ mình.

Đại biểu và người dân tham quan triển lãm. Ảnh: HỒ SƠN

Bên cạnh triển lãm ảnh “Sắc màu di sản - Hồn Việt hôm nay”, trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Bình Trưng còn tổ chức nhiều hoạt động như: Hội thi Ẩm thực của các Câu lạc bộ, đội, nhóm và các khu phố; chương trình văn nghệ với chủ đề “Hồn Việt - Sắc màu Bình Trưng”.

HỒ SƠN