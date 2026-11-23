Từ ngày 24 đến 29-11, tại Công viên Âu Lạc (3D Trần Phú, phường Chợ Quán, TPHCM), UBND phường Chợ Quán phối hợp với một số đơn vị xuất bản tổ chức Hội sách Âu Lạc năm 2026.

Hội sách do NXB Tổng hợp TPHCM phối hợp với NXB Trẻ, Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TPHCM và Chi nhánh NXB Phụ nữ Việt Nam tại TPHCM tổ chức.

Tác giả Phạm Minh Mẫn giao lưu với bạn đọc tại Đường sách TPHCM. Ảnh: QUỲNH MY

Không gian Hội sách có khu đọc sách, cà phê sách, hoạt động dành cho thiếu nhi, các chương trình giao lưu tác giả, giới thiệu tác phẩm. Khu trưng bày và phát hành phục vụ từ 8 giờ đến 20 giờ hằng ngày.

Điểm nhấn của lễ khai mạc ngày 24-11 là chương trình “Trao gửi tri thức, lan tỏa văn hóa đọc”, dự kiến trao tặng 5 tủ sách cộng đồng với tổng cộng 1.000 quyển sách. Hoạt động hướng đến mở rộng cơ hội đọc sách, đưa nguồn sách đến gần hơn với người dân và thanh thiếu nhi, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng và duy trì thói quen đọc trong cộng đồng.

Một số hoạt động tại Hội sách Âu Lạc năm 2026 - Talkshow “Hãy rực rỡ theo cách của riêng mình” cùng tác giả Phạm Minh Mẫn (lúc 8 giờ 30 ngày 24-11 tại Sân khấu chính). - Workshop “Tô màu - Vẽ bìa sách - Làm bookmark” (lúc 18 giờ ngày 24-11 tại Khu gian hàng trưng bày, triển lãm sách). - Đêm nhạc acoustic “Thanh âm Việt Nam” (lúc 18 giờ ngày 25-11 tại Sân khấu chính). - Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên khu vực trường học, công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2025-2026; tuyên dương gương “Học sinh 3 tốt”, “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” phường Chợ Quán năm 2026 (lúc 18 giờ ngày 26-11 tại Sân khấu chính). - Liên hoan Văn nghệ quần chúng lần I năm 2026 (lúc 18 giờ ngày 27 và 28-11 tại Sân khấu chính). - Liên hoan các nhóm nhảy phường Chợ Quán (lúc 8 giờ ngày 28-11 tại Sân khấu chính). - Liên hoan trống kèn của các Liên đội trực thuộc Hội đồng Đội phường; chủ đề “Âm vang măng non - Tự hào tiếp bước” (lúc 8 giờ ngày 29-11 tại Sân khấu chính). - Ngày hội “Dân vận, Mặt trận - Kết nối văn hóa, lan tỏa nghĩa tình” (lúc 17 giờ 30 ngày 29-11 tại Sân khấu chính).

QUỲNH YÊN