Phường Tam Long (TPHCM) thăm, chúc mừng doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), ngày 6-10, 3 đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Long đã đến thăm, tặng hoa, chúc mừng và động viên các doanh nghiệp trên địa bàn phường và địa phương lân cận.

Lãnh đạo phường Tam Long thăm, chúc mừng doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Đoàn 1 do bà Nguyễn Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, làm Trưởng đoàn; Đoàn 2 do ông Nguyễn Thành Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, làm Trưởng đoàn; Đoàn 3 do ông Lê Hữu Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, làm Trưởng đoàn.

Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Long đã đến thăm, chúc mừng các doanh nghiệp trên địa bàn phường và địa phương lân cận.

Tại mỗi nơi đến, các đoàn đã tặng hoa, gửi lời chúc mừng và kỳ vọng các doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả, phát triển ổn định, bền vững. Đồng thời, lãnh đạo phường cũng thăm hỏi tình hình sản xuất, kinh doanh, lắng nghe những thuận lợi, khó khăn và động viên các đơn vị phát huy thế mạnh, chủ động thích ứng.

Qua đó, sự gắn kết giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp được tăng cường theo hướng thực chất, tạo nền tảng để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát huy nguồn lực để đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

KHÁNH CHI