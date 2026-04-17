Sức sống cơ sở

Hơn 300 người tham gia hiến máu tại phường Tam Long

Sáng 17-4, UBND phường Tam Long (TPHCM) phối hợp với Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026.

TL HM 1.JPG
Chương trình thu hút đông đảo người dân và các lực lượng tham gia

Chương trình đã thu hút hơn 300 tình nguyện viên tham gia, bao gồm cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân trên địa bàn. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm vì cộng đồng.

Clip hiến máu nhân đạo ở phường Tam Long. Thực hiện: TRÚC GIANG

Tại ngày hội, không chỉ có sự tham gia nhiệt tình của các bạn trẻ mà nhiều cô chú lớn tuổi cũng tích cực hưởng ứng. Tất cả đều chung mong muốn sẻ chia những giọt máu quý giá nhằm cứu giúp người bệnh trong những tình huống khẩn cấp.

TL HM.JPG
Người dân tham gia hiến máu tình nguyện tại ngày hội

Bạn Phan Văn Minh (22 tuổi, phường Tam Long) chia sẻ, đây là lần thứ hai tham gia hiến máu tình nguyện. Nhờ được bạn bè giới thiệu, anh đã chủ động đăng ký và rất vui khi có thể đóng góp một phần nhỏ cho xã hội.

TL HM 7.jpg
Nhiều bạn trẻ cho biết phấn khởi khi được đóng góp một phần cho công tác cứu người
TRÚC GIANG

