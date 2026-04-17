Hơn 300 người tham gia hiến máu tại phường Tam Long

Chương trình đã thu hút hơn 300 tình nguyện viên tham gia, bao gồm cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang và đông đảo người dân trên địa bàn. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm vì cộng đồng.
Tại ngày hội, không chỉ có sự tham gia nhiệt tình của các bạn trẻ mà nhiều cô chú lớn tuổi cũng tích cực hưởng ứng. Tất cả đều chung mong muốn sẻ chia những giọt máu quý giá nhằm cứu giúp người bệnh trong những tình huống khẩn cấp.
Bạn Phan Văn Minh (22 tuổi, phường Tam Long) chia sẻ, đây là lần thứ hai tham gia hiến máu tình nguyện. Nhờ được bạn bè giới thiệu, anh đã chủ động đăng ký và rất vui khi có thể đóng góp một phần nhỏ cho xã hội.