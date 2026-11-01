Vũng Tàu - điểm đến của du lịch thể thao

Với lợi thế núi - biển, không gian đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, thời gian gần đây, phường Vũng Tàu đã trở thành điểm đến của hàng loạt sự kiện thể thao lớn. Phát triển du lịch thể thao được xem là hướng đi giàu tiềm năng của địa phương trong không gian phát triển mới của TPHCM.

Không gian biển trở thành "sân vận động"

5 giờ sáng, vòng quanh Bãi Trước - Bãi Sau, không khí thể dục thể thao đã rộn ràng. Dưới biển, người dân và du khách thỏa thích bơi lội. Trên các dãy hành lang và cung đường ven biển, người đạp xe, người chạy bộ. Trong công viên, nhiều nhóm tập dưỡng sinh và cùng đón bình minh trên biển.

Buổi chiều, khu vực Street Game (Công viên Thùy Vân - Bãi Sau) cũng sôi động không kém. Tiếng đập bóng vào rổ, tiếng reo hò cổ vũ, tiếng lách cách của những bánh xe trượt patin lướt qua những vùng thử thách…

Anh Phạm Khôi Nguyên (du khách đến từ TP Cần Thơ) cho hay, khi có thời gian rảnh, anh và nhóm bạn yêu bóng rổ vẫn rủ nhau đi Vũng Tàu du lịch. “Tôi quay lại Vũng Tàu nhiều lần vì yêu thích không gian vừa du lịch, vừa nghỉ dưỡng, vừa được tập thể thao ở đây. Tôi yêu môn bóng rổ và sân bóng rổ trong Công viên Thùy Vân được mở sát biển và lại hoàn toàn miễn phí. Nhóm chúng tôi thỏa thích trải nghiệm. Tập luyện xong thì nhảy xuống biển bơi vài vòng, sảng khoái vô cùng”.

Ông Đoàn Hải Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Tam Thắng (chủ đầu tư Dự án Công viên Thùy Vân) cho biết, trong tổng thể Công viên Thùy Vân, khu Street Game được thiết kế để phục vụ nhiều bộ môn như trượt ván, trượt patin, đạp xe địa hình mạo hiểm, nhảy đương đại và các hoạt động thể thao, nghệ thuật đường phố.

Trình diễn môn thể thao flyboard ở biển Bãi Sau (phường Vũng Tàu). Ảnh: QUANG VŨ

“Ngoài việc đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất, Street Game còn là nơi giao lưu, biểu diễn và tổ chức các sự kiện cộng đồng, góp phần hình thành một không gian văn hóa trẻ trung, hiện đại ngay giữa công viên, thu hút khách du lịch”, ông Đoàn Hải Linh khẳng định.

Với biển, núi và hệ thống hạ tầng hoàn thiện kết nối, Vũng Tàu đã trở thành những không gian vận động rộng lớn thu hút nhiều vận động viên chuyên nghiệp. Hiện Sở VH-TT TPHCM cũng đã chọn phường Vũng Tàu là nơi tổ chức chuỗi hoạt động thể thao trên biển với các bộ môn thuyền buồm sailing, dù lượn và jetski, chèo sup, flyboard và ván phản lực... Các sự kiện này quy tụ nhiều vận động viên chuyên nghiệp đến tranh tài và trình diễn các tiết mục đặc sắc.

Nhiều điều kiện thuận lợi

Theo nhận định của các đơn vị chuyên tổ chức những giải thể thao du lịch, với lợi thế biển, không gian đô thị và hạ tầng du lịch, khu vực phường Vũng Tàu có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến của các sự kiện thể thao quy mô lớn. Đó cũng là lý do gần đây tại phường Vũng Tàu đã diễn ra nhiều sự kiện thể thao cấp quốc gia, quốc tế như giải đua thuyền buồm, đua xe địa hình, bóng chuyền bãi biển, cầu mây, muay Thái, bóng rổ, linedance… và hàng loạt giải chạy marathon với số lượng cả ngàn VĐV tham gia.

Sắp tới, khu vực cũng trở thành một trong những điểm tổ chức các sự kiện thuộc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, do TPHCM đăng cai, diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12-2026.

Ông Hoàng Đức Tân, Giám đốc Trung tâm Thể thao dưới nước TPHCM, khẳng định, Vũng Tàu có bãi biển rộng, mặt nước êm là điều kiện lý tưởng để tổ chức các giải đấu và trình diễn thể thao dưới nước. Do đó, tương lai khu vực này sẽ trở thành địa điểm huấn luyện, đăng cai các giải thuyền buồm quy mô quốc gia và quốc tế.

Ở góc độ địa phương, bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, thông tin thêm, phường xác định phát triển du lịch thể thao là một trong những hướng đi quan trọng để xây dựng đô thị biển văn minh, hiện đại và giàu sức sống. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hệ thống công viên, quảng trường, không gian ven biển và các khu luyện tập thể thao miễn phí; đồng thời tổ chức thường xuyên các giải chạy, giải thể thao biển, hoạt động thể thao cộng đồng nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho người dân và thu hút du khách tham gia.

“Chúng tôi hướng đến xây dựng phường Vũng Tàu trở thành điểm đến của lối sống năng động, nơi mỗi người dân và du khách đều có điều kiện rèn luyện sức khỏe, nghỉ dưỡng và trải nghiệm các hoạt động thể thao”, bà Trần Thị Bích Vân cho biết.

“Ban đầu tôi đến khu vực phường Vũng Tàu chỉ để tham gia một cuộc thi chạy nhưng những cung đường chạy quá đẹp khiến tôi bị chinh phục. Tôi nghĩ ai yêu thích môn chạy đều sẽ yêu thích những cung đường uốn lượn bao quanh một bên biển, một bên núi, qua nhiều danh thắng nổi tiếng như ở nơi đây”, anh Hoàng Nguyên Thanh, vận động viên chạy trail chuyên nghiệp (chạy đường mòn) đến từ TP Đồng Nai, chia sẻ.

QUANG VŨ