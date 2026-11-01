Sức sống cơ sở

Bộ đội tặng rau xanh, cắt tóc miễn phí cho người dân Côn Đảo

SGGPO

Ngày 1-11, tại Đặc khu Côn Đảo, Trung đoàn Hỗn hợp 39 (Bộ Tư lệnh TPHCM) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Đặc khu và Ban điều hành Khu dân cư số 5 tổ chức chương trình “Rau sạch 0 đồng - Nghĩa tình biển đảo” và “Hớt tóc tình nguyện”.

Các cán bộ, chiến sĩ tặng những bó rau xanh cho người dân Côn Đảo
Các cán bộ, chiến sĩ tặng những bó rau xanh cho người dân Côn Đảo
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Bữa sáng giản dị mà thân mật của các cán bộ, chiến sĩ cùng bà con Côn Đảo

Trong chương trình, Trung đoàn Hỗn hợp 39 đã trao tặng 70 suất rau sạch đến người dân. Toàn bộ số rau là thành quả tăng gia sản xuất của các cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị.

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Câu lạc bộ Hớt tóc tình nguyện phục vụ người dân

Các chiến sĩ và thợ làm tóc đã cắt tóc miễn phí cho 40 người.

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Các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được nhận thêm nhu yếu phẩm và tiền mặt

Hội Chữ thập đỏ Đặc khu trao tặng 20 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu và 500.000 đồng tiền mặt, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Trung tá Lý Minh Vân, Chính ủy Trung đoàn Hỗn hợp 39 cho biết, chương trình “Rau sạch 0 đồng - Nghĩa tình biển đảo” và “Hớt tóc tình nguyện” thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và tinh thần đồng hành của cán bộ, chiến sĩ đơn vị trong công tác phối hợp chăm lo an sinh xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia vì cộng đồng.

MẠNH CƯỜNG - KHÁNH CHI

Từ khóa

Trung đoàn Hỗn hợp 39 Lý Minh Vân Hớt tóc Rau sạch

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