Tiêu dùng thông minh

Gần 1.000 học sinh tham gia sân chơi về lối sống xanh

SGGP

Ý thức bảo vệ môi trường và lối sống xanh đang được nhiều đơn vị đưa vào các hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh trong dịp hè.

Học sinh nhận giải hội thi Trạng nguyên Sense xanh 2026 tại Sense City đường Phạm Văn Đồng (ẢNH: LAN ANH)
Học sinh nhận giải hội thi Trạng nguyên Sense xanh 2026 tại Sense City đường Phạm Văn Đồng (ẢNH: LAN ANH)

Hội thi Trạng nguyên Sense xanh mùa 4 năm 2026 với chủ đề “Sống xanh - Hành động xanh - Tương lai xanh” do hệ thống trung tâm thương mại Sense City và SenseMarket tổ chức là một trong những hoạt động như vậy

Sau hơn 1 tháng phát động, hội thi đã thu hút gần 1.000 học sinh tiểu học tại nhiều địa phương tham gia. Ngoài phần thi kiến thức, các em còn trải nghiệm nhiều hoạt động như vẽ tranh, thuyết trình về bảo vệ môi trường, giảm rác thải nhựa và tiết kiệm tài nguyên. Tại TPHCM, cuối tuần qua, Sense City đường Phạm Văn Đồng đã tổ chức trao giải cho những thí sinh xuất sắc với tổng giá trị giải thưởng và quà tặng khoảng 200 triệu đồng. Nhiều phụ huynh có con tham dự chương trình cho rằng, hội thi Trạng nguyên Sense xanh vừa giúp các em trải nghiệm những hoạt động bổ ích vừa hình thành ý thức bảo vệ môi trường ngay từ nhỏ.

MINH HẰNG

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Sense City Sense Hội thi Trạng nguyên Học sinh tiểu học Năm 2026 Vẽ tranh Thuyết trình Trung tâm thương mại Phần thi Co.opmart

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