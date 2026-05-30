TS Huỳnh Anh Dũng làm Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TPHCM

Ngày 29-5, tại TPHCM diễn ra Đại hội đại biểu Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (BVQLNTD) TPHCM nhiệm kỳ I (2026-2031).

Theo Ban tổ chức, việc hợp nhất lần này gồm Hội BVQLNTD TPHCM và Hội BVQLNTD tỉnh Bình Dương trước đây. Riêng Hội BVQLNTD tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ngừng hoạt động trước thời điểm hợp nhất nên không tham gia kiện toàn tổ chức.

Luật gia Phan Thị Việt Thu phát biểu tại đại hội

Luật gia Phan Thị Việt Thu, nguyên Chủ tịch Hội BVQLNTD TPHCM thông tin, giai đoạn 2018-2025, hội ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong công tác hỗ trợ người dân. Hội đã tiếp nhận, giải quyết hơn 400 đơn khiếu nại, hòa giải thành công khoảng 80% vụ việc; duy trì tư vấn pháp lý, hỗ trợ nhiều trường hợp khởi kiện để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm phổ biến pháp luật, hướng dẫn người dân tiêu dùng an toàn…

Trong khi đó, Hội BVQLNTD tỉnh Bình Dương trước đây đã xây dựng mạng lưới gần 20.000 hội viên, duy trì nhiều hoạt động tuyên truyền tiêu dùng xanh, hạn chế rác thải nhựa và phổ biến pháp luật tại cơ sở.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Trong đó, TS Huỳnh Anh Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội BVQLNTD TPHCM. Các Phó Chủ tịch gồm: ông Nguyễn Viết Hồng, Tổng Giám đốc Công ty Vina CHG; bà Nguyễn Thị Một, cán bộ hưu trí; ông Võ Duy Tiến, Giám đốc Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS Huỳnh Anh Dũng cho biết hội sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận phản ánh, xây dựng mạng lưới hỗ trợ người tiêu dùng chuyên nghiệp hơn, góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng minh bạch, an toàn.

