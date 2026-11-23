Chào mừng nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, sáng 23-11, UBND phường Xóm Chiếu (TPHCM) ra mắt không gian Văn hóa Hồ Chí Minh và khai mạc Triển lãm chủ đề “Phát triển công nghiệp văn hóa – Nâng tầm vị thế TPHCM”.

Đại biểu tham quan triển lãm chủ đề “Phát triển công nghiệp văn hóa – Nâng tầm vị thế TPHCM”. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh được đặt tại sảnh trụ sở UBND phường Xóm Chiếu được tổ chức theo hướng mở, trực quan, kết hợp giữa trưng bày truyền thông và ứng dụng công nghệ, mã QR, giúp người dân, cán bộ công chức phường dễ dàng tìm hiểu, tương tác và tiếp cận các nguồn tư liệu học tập Bác.

Đây là Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh thứ 14 được đặt tại các cơ quan, đơn vị, trường học, chung cư, điểm sinh hoạt động đồng khu phố ở phường Xóm Chiếu.

Dịp này, phường Xóm Chiếu tổ chức triển lãm chủ đề “Phát triển công nghiệp văn hóa – Nâng tầm vị thế TPHCM”. Triển lãm giới thiệu hình ảnh về di sản, địa danh và đời sống văn hóa; thông qua hình ảnh trưng bày, triển lãm kể lại câu chuyện về vùng đất và con người Xóm Chiếu.

Các chiến sĩ dân quân phường Xóm Chiếu tham quan Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Thông qua những hình ảnh, tư liệu được giới thiệu tại triển lãm, địa phương mong muốn cung cấp thông tin đến người dân, nhất là người trẻ, giúp người tham quan thêm cơ hội hiểu về lịch sử, văn hóa và những giá trị truyền thống của phường. Qua đó khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm trong gìn giữ, phát huy di sản của người dân.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Các đại biểu tham quan triển lãm tham quan triển lãm. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

THÁI PHƯƠNG