Quảng Trị: Khen thưởng Bộ đội Biên phòng triệt phá đường dây vận chuyển gần 300kg ma tuý

Theo đó, Ban chuyên án QB252 được thưởng 50 triệu đồng cùng bằng khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân; Ban chuyên án HT825 cũng được thưởng 50 triệu đồng, 2 tập thể và 4 cá nhân được tặng bằng khen. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã gửi thư khen các lực lượng tham gia chuyên án QB525, góp phần triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, vào lúc 9 giờ 5 phút ngày 15-8, tại phường Hải Vân (TP Đà Nẵng), BĐBP Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy miền Trung (Cục phòng chống ma tuý - tội phạm) và BĐBP Đà Nẵng đã triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt quả tang hai đối tượng N.T.L. (trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) và Đ.B.H.C. (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khen thưởng Ban chuyên án

Tang vật thu giữ gồm 295,5kg ma túy các loại, 2 ô tô cùng nhiều tài liệu liên quan. Đặc biệt, tại nơi ở của N.T.L., lực lượng chức năng phát hiện thêm 2 khẩu súng (AK và súng tự chế) cùng 7 viên đạn.

Thành công của chuyên án tiếp tục khẳng định quyết tâm và sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng BĐBP trong bảo vệ an ninh quốc gia và cuộc sống bình yên của nhân dân.

MINH PHONG